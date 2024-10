L’ancien directeur national du Trésor à propos de l’affaire dite ‘’achat de l’avion présidentiel et d’équipements militaires’’ : « Tout le problème est parti du mandat émis par le Président de la République IBK » - abamako.com

L'ancien directeur national du Trésor à propos de l'affaire dite ''achat de l'avion présidentiel et d'équipements militaires'' : « Tout le problème est parti du mandat émis par le Président de la République IBK »
Publié le dimanche 6 octobre 2024 | Le Soir de Bamako

L’ancien directeur national du Trésor et de la Comptabilité publique, Boubacar Ben Bouillé Haïdara, était à nouveau hier lundi 30 septembre 2024, devant les juges de la Cour d’assises spéciale sur les crimes économiques et financiers, en tant que témoin dans l’affaire dite »achat de l’avion présidentiel et d’équipements militaires ».



Après un débat houleux la semaine dernière autour du paiement d’un montant mystérieux de 15 milliards de FCFA entre l’ancien directeur national du Trésor et de la Comptabilité publique, Boubacar Ben Bouillé Haïdara et l’ancienne ministre Bouaré Fily Sissoko, le procès a été suspendu pour faute de documents attestant l’implication de l’ancienne cheffe de département de l’Economie.



La cour avait exigé que M. Ben Bouillé Haïdara aille chercher les documents qui prouvent que Mme Bouaré a réellement instruit le paiement de cette somme colossale pour l’acquisition de l’avion présidentiel.



On se rappelle que l’ancienne ministre de l’Economie avait au cours du débat, réfuté qu’elle n’a instruit personne à décaisser les 15 milliards de Francs CFA. Elle a soutenu qu’elle a été mise au courant de ce paiement une semaine plus tard. Malgré que Bouaré Fily Sissoko ait insisté que ce montant a été payé à son insu, le directeur national du Trésor est revenu à la charge en disant que cette dernière lui remettait souvent des factures non signées. Comme avait exigé la Cour d’apporter les documents qui attestent l’instruction de l’ancien ministre de l’Economie, M. Haïdara a pu retrouver plusieurs documents tels que la lettre d’information du ministre en date du 13 mars 2014, portant paiement de la 3ème tranche de 15.378.095.675 Francs CFA, la lettre sans numéro du ministre de l’Economie, en date du 22 mai 2015, demande de clarification du ministre de la Justice, la lettre récapitulative 01040 du ministre de l’Economie à la direction nation du Trésor, une copie du contrat en anglais, une copie du mandat budgétaire… Mais l’ancien directeur national du Trésor, M. Haïdara n’a pu apporter un document qui démontre que Mme Bouaré Fily Sissoko a instruit le paiement des 15 milliards de Francs CFA pour l’acquisition de l’avion présidentiel.



Malgré l’absence d’un document, M. Haïdara persiste et signe que ‘‘C’est Mme Bouaré Fily Sissoko qui a autorisé le paiement de 15 milliards FCFA sur instruction verbale ».



Il a soutenu que l’instruction ne venait pas de Mme la ministre, elle aurait refusé de signer la lettre de régularisation. Mais qu’elle a signé cette lettre ‘’sans problème’’. « Si elle n’était pas d’accord, elle pouvait refuser de signer, mais elle n’a posé aucun problème », a-t-il avancé, ajoutant que « c’est sur instruction de Mme la ministre que nous avons procédé au paiement avant de recevoir la lettre. Elle nous a remis les factures de paiement. En raison de l’urgence elle nous a demandé de procéder au paiement ».



Par rapport à l’achat des équipements militaires, l’ancien directeur du Trésor a affirmé que le montant total du protocole d’accord (69 milliards de Francs CFA) a été payé.



Selon ses explications, le problème de l’écart des prix d’achat des équipements est parti du mandat émis par le Président de la République. « Tout le problème est parti du mandat émis par le Président de la République Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) à la société GUO STAR. On aurait dû dire au Président que ça ne se passe pas comme ça », a-t-il déclaré, soulignant que les prérogatives du ministre de la Défense lui permettaient d’arrêter cet écart de prix. Pour lui, l’armée avait des fournisseurs avant, mais un nouveau fournisseur (GUO STAR) s’est interféré et le marché n’a pas fait l’objet d’appel d’offre. La passation du marché à la société GUO STAR a fait qu’il y a eu majoration des prix.



YOUSSOUF KONATE