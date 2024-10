Moussa Mara à propos du remboursement partiel de la dette intérieure :« Je demande au trésor public de favoriser le paiement des créanciers les plus fragiles » - abamako.com

Une annonce majeure a été faite par le gouvernement de transition le vendredi 18 octobre 2024 concernant le remboursement de la dette intérieure, qui débutera la semaine prochaine. Le ministre de l’Économie et du Commerce, Alousséni Sanou, a déclaré que l’État mobiliserait 200 milliards de francs CFA pour ce remboursement.



Cette décision vise à stabiliser le secteur financier et à renforcer la confiance des investisseurs ainsi que des acteurs économiques face aux défis actuels.



À ce propos, l’ancien Premier ministre Moussa Mara a réagi en ces termes : « Bravo au gouvernement et à l’ensemble des autorités de la transition qui viennent de prendre la décision majeure d’octroyer 200 milliards de francs CFA au remboursement de la dette intérieure.



Cette dette de l’État à l’égard des opérateurs économiques, dont de nombreuses petites et moyennes entreprises, constitue un fardeau pour ceux-ci et étouffe l’économie du pays. Son remboursement, au moins partiel, permettra aux entreprises, aux banques et même à l’État de bénéficier de ressources utiles. Je demande au Trésor public d’observer la plus grande transparence dans les paiements en favorisant les créanciers les plus fragiles », a déclaré Moussa Mara. ■



