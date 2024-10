Catastrophes naturelles: trois pays africains figurent dans le Top 10 mondial des nations ayant subi des pertes particulièrement élevées - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Catastrophes naturelles: trois pays africains figurent dans le Top 10 mondial des nations ayant subi des pertes particulièrement élevées Publié le mercredi 23 octobre 2024 | afrique.le360

© aBamako.com

Inondation à Bamako

Jeudi 30 aout 2012. Bamako. Inondations dans les rues de Bamako après les pluies matinales. Tweet

Confrontée à des défis environnementaux de grande ampleur, l’Afrique a payé un prix élevé en 2023, subissant des conséquences dévastatrices. Trois de ses économies ont été particulièrement affectées, témoignant de la gravité de la situation.



Selon le Global Natural Disaster Assessment Report 2023, l’Afrique a été sévèrement frappée par les catastrophes naturelles au cours de l’année écoulée. Ce rapport, reconnu comme un outil d’aide à la décision faisant autorité à l’échelle mondiale, recense les événements les plus marquants, et dresse un bilan détaillé des impacts humains et économiques par pays et par type de catastrophe.



Le rapport souligne que l’Afrique s’est classée comme le troisième continent le plus impacté par les catastrophes naturelles en 2023, derrière l’Asie et l’Amérique du Sud. Elle a été le deuxième continent en termes de nombre de décès causés par ces événements, juste après l’Asie. Sur le plan économique, les pays en développement, dont ceux d’Afrique, ont subi des pertes plus sévères que les pays développés, principalement à cause des inondations, des tempêtes et des tremblements de terre. De plus, le risque lié aux vagues de chaleur a été légèrement plus élevé pour les populations d’Afrique centrale et occidentale par rapport aux autres régions.