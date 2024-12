Clôture de la Session 2024 du CNT : le Gal Malick DIAW souhaite la concrétisation des documents de voyage et d’identité de l’AES pour la libre circulation des personnes et des biens - abamako.com

Clôture de la Session 2024 du CNT : le Gal Malick DIAW souhaite la concrétisation des documents de voyage et d'identité de l'AES pour la libre circulation des personnes et des biens Publié le jeudi 19 decembre 2024

© aBamako.com par MS

Adoption de la loi électorale au CNT

Dans son discours de clôture pour la dernière session 2024 du Conseil national de Transition (CNT), le Gal Malick DIAW, , président de ce Parlement de Transition a traduit le souhait de son institution de voir concrétiser les documents de voyage et d’identité (passeport et carte nationale d’identité) de l'espace AES afin de favoriser la libre circulation des personnes et des biens dans une dynamique d’intégration plus poussée, conformément à la vision des trois pays. Ci-dessous l'intégralité de ce discours.



Honorables membres du Conseil national de Transition ;



Messieurs les Ministres .



Apres deux mois et quinze jours, nous voici arrivés au terme de notre session Ordinaire du mois d’octobre 2024.



Qu’il me soit permis avant l’entame de mes propos de rendre un vibrant hommage :



- Au Président de l’Assemblée Législative de Transition du Burkina Faso, son Excellence Dr Ousmane

BOUGOUMA ;



– À l’Honorable Monsieur Orhan ATES de la grande Assemblée nationale de Turquie ; et



– À son Excellence Bakary Yaou SANGARE, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens de l’Extérieur.



Qui nous ont fait honneur d’être présents à l’ouverture solennelle de cette Session.



La participation à cette cérémonie de ces illustres personnalités a révélé l’excellence des relations que le Mali entretient non seulement avec ses frères de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) mais aussi avec ses amis à travers le monde, tant au plan gouvernemental que parlementaire.



Le Mali n’est pas isolé et ne le sera jamais !



Honorables membres du Conseil national de Transition ;



Messieurs les Ministres .



Conformément à nos missions constitutionnelles, le Conseil national de Transition a eu à examiner au cours de cette session (44) projets et propositions de loi dont (27) ont été adoptés à ce jour. Aussi, les rapports de contrôle de l’exécution du budget de l’institution (3ème, 4ème trimestres et annuel) pour l’exercice 2023 ainsi que le budget du CNT pour l’exercice 2025 ont été adoptés.



Parmi ces textes intéressant la nation, on peut citer entre autres :



Le Code pénal et le Code de Procédure pénale, le Statut des magistrats, le Statut des Greffiers, la loi portant Organisation judiciaire, la loi sur le Blanchiment des capitaux, la loi relative aux Autorités et Légitimités traditionnelles, etc.



Des lois organiques, notamment, celle fixant les règles de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle ; celle fixant les attributions, l’organisation, les règles de fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant la Cour suprême, celle fixant les attributions, l’organisation, les règles de fonctionnement de la de la Cour des Comptes et la procédure suivie devant elle, celle déterminant les modalités d’application de l’article 153 de la Constitution relative à l’exception d’inconstitutionnalité, celle fixant le nombre des membres du Gouvernement pour être exhaustif.



Et puisqu’il s’agit naturellement de la session budgétaire, nous avons eu a enfin examiné la loi de Finances 2025 qui se chiffre en prévision de recettes budgétaires à Deux-mille-six- cent-quarante-huit milliards neuf-cent millions de francs CFA (2 648 900 000 000) contre une prévision de dépenses

budgétaires de Trois-mille-Deux-cent-vingt-neuf milliards huit-cent-quatre-vingt-six millions de francs CFA (3 229 886 000 000).



Le budget d’Etat 2025 présente, cependant, un déficit budgétaire global de Cinq-cent-quatre-vingts milliards neuf-cent-quatre-vingt-six millions de francs CFA (580 986 000 000).



Honorables membres du Conseil nationale de Transition ;



Messieurs les Ministres .





Au cours de l’année 2024, des questions écrites ont été adressées au Gouvernement. Au nombre de Vingt et une (21), treize (13) ont reçu des réponses à nos jours et portaient sur des sujets d’actualité.



Pour ma part, j’ai accordé des audiences à certains Ambassadeurs amis du Mali, à des partenaires et à des responsables de la société civile, tous venus nous apporter leur soutien et nous témoigner leur sympathie.



J’ai aussi eu l’insigne honneur de représenter en Iran, le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Général d’Armée Assimi GOITA en deux occasions :



– Une première fois pour présenter les condoléances au peuple Iranien et au Dr Mohammad MOKHBER, Président de la République par intérim de la République Islamique d’Iran suite au décès du Président Ebrahim Raïssi, du 25 au 30 mai 2024.



– Et, une autre fois pour participer à la cérémonie d’investiture de Masoud Pezeshkian, Président de la République Islamique d’Iran, du 29 au 31 juillet 2024.





Toujours dans le registre de nos activités, le Conseil national de Transition a eu une rencontre d’échanges avec le Comité chargé de la Rédaction de l’avant-projet de la Charte nationale pour la Paix et la Réconciliation nationale et aussi une journée d’échanges avec le Ministère de la Refondation

sur le Programme National d'Éducation aux Valeurs (PNEV).



En s’acquittant de votre devoir législatif, et d’autres activités rentrant dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale et de la diplomatie parlementaire, vous n’avez eu qu’un seul souci : contribuer à l’amélioration de la gestion des affaires de la Nation, à la consolidation de la souveraineté du Mali et cela, dans une ambiance de courtoisie conviviale avec comme seule ambition de bâtir un Mali souverain, fraternel !



Honorables membres du Conseil national de Transition ;



En dépit du nombre élevé des projets et propositions de lois enrôlés, et de la légère perturbation, liée au remaniement ministériel, le Conseil national de Transition grâce à votre présence, a assumé le rôle que la Charte de la Transition et la Constitution lui confère. Vous avez fait don de votre temps, et de vos énergies pour servir le Mali. Je rends hommage à chacun et chacune de vous.



Messieurs les Ministres,



Je vous remercie pour votre assiduité, et la qualité de vos interventions qui ont su convaincre les membres du Conseil national de Transition, pour donner leur quitus aux différents textes présentés.



Aux membres de mon Cabinet , au secrétariat général, à l ’ensemble de l ’administration parlementaire, ainsi qu' à l’ ensemble de la presse qui couvre nos plénières, je veux dire toute ma satisfaction pour le travail accompli pour le Mali.



Honorables membres du Conseil national de Transition ;



Messieurs les Ministres .



Je ne saurai terminer sans afficher toute la satisfaction du Conseil national de Transition au choix porté sur le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le général d’Armée Assimi GOITA par ses pairs, lors du premier sommet des Chefs d’Etat de l’AES tenu à Niamey au Niger, le 06 juillet 2024, pour conduire les premiers pas de la Confédération des Etats du Sahel. A cet effet, nous osons espérer se concrétiser les objectifs, de la dernière réunion sur la validation des spécifications techniques harmonisées des documents de voyage et d’identité (passeport et Carte nationale d’identité) afin de favoriser la libre circulation des personnes et des biens dans une dynamique d’intégration plus poussée, conformément à la vision des trois pays.



Nous saluons aussi le maintien de la posture stratégique de nos FAMa, caractérisée par la reconquête totale de l’ensemble de notre territoire et le renforcement permanent de leurs capacités opérationnelles. Saluer non seulement les FAMa, mais aussi l’ensemble des Forces armées et de sécurité de l’AES, pour les efforts déployés au quotidien et dans le strict respect du droit International humanitaire pour la défense de la souveraineté du Sahel et la protection de ses populations et de leurs biens.



Enfin nous rappelons que le Dialogue Inter-Maliens et ses recommandations officiellement remises au Chef de l’Etat, le 13 mai 2024, demeurent le seul cadre de règlement des conflits internes. Il convient de souligner à ce niveau,tous les efforts qui sont entrepris pour maintenir un climat social apaisé et nous lançons un appel à toutes les maliennes et à tous les maliens à s’inscrire dans cette dynamique de réconciliation, une étape indispensable au retour à l’ordre constitutionnel apaisé et sécurisé.



Merci à tous.



Puisse Dieu, le Tout Puissant, le Tout miséricordieux renforcer la force et raffermir la foi des Maliennes et des maliens.



Je déclare close la Session d’octobre 2024.