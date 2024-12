Barrick Gold saisit le CIRDI contre le Mali - abamako.com

Barrick Gold saisit le CIRDI contre le Mali
Publié le jeudi 19 decembre 2024

Après les tensions entre le Niger et Goviex, c’est désormais le Mali qui se retrouve au cœur d’un litige avec un géant de l’industrie minière, Barrick Gold. La compagnie canadienne, premier producteur d’or au Mali, a entamé une procédure d’arbitrage international auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI).



Ce conflit, centré sur le complexe aurifère Loulo-Gounkoto, cristallise les enjeux économiques, juridiques et politiques entre Bamako et un acteur clé du secteur.



Loulo-Gounkoto : une mine d’or, des tensions d’argent

Le complexe Loulo-Gounkoto, considéré comme le plus grand gisement aurifère du Mali, est au centre des tensions. Bamako accuse Barrick Gold de lui devoir plusieurs centaines de millions de dollars en bénéfices non versés. En réponse, l’entreprise conteste l’application du nouveau code minier malien à ses opérations et affirme que celui-ci ne devrait pas concerner ses activités.



Pour faire pression, le gouvernement malien a multiplié les actions, notamment l’arrestation de cadres maliens de l’entreprise, l’émission d’un mandat d’arrêt contre le PDG de Barrick Gold, Mark Bristow, et le blocage des exportations. Ces mesures ont rendu les négociations particulièrement houleuses.