Mali : La police interpelle deux trafiquants de cocaïne Publié le dimanche 22 decembre 2024 | L'Essor

police malienne

Deux individus suspectés de « trafic international de drogue » ont été interpellés par le commissariat de Korofina-Nord. GF et OD la vingtaine appartiennent chacun à un réseau de trafiquants de stupéfiants.



Leur interpellation fait suite à une plainte d’une citoyenne qui a saisi le commissariat de police de Korofina Nord. Une enquête a été ouverte et a permis, après une longue filature l’interpellation de deux individus. Quelques jours auparavant, le commissariat est saisi par une citoyenne qui l’informe qu’elle possède un colis de chaussures suspect qu’elle est chargée d’expédier vers la France.





La dame, soupçonnant une activité illicite, a alors déposé le colis incriminé au commissariat et porté plainte. Après vérification, les limiers ont retrouvé la dans 08 boules de cocaïne, 04 paires de chaussures pour femmes et 06 complets de robes en tissu brodé, le tout emballé dans un sachet bleu. Le poids de la cocaïne saisie est augmenté à quelques centaines (le gramme de cocaïne se négocie actuellement entre 25.000 et 35.000 FCFA, ndlr).



Il ressort des enquêtes qu’OD, considéré comme le principal suspect, aurait des liens avec un important réseau de trafic de drogue basé en Guinée. Le réseau utiliserait le Mali comme plateforme de transit vers l’Europe. Lors de son interrogatoire, OD a avoué avoir expédié à plusieurs reprises des quantités significatives de drogue vers l’Europe via des personnes inconscientes du contenu des colis. Le duo a été déféré devant un juge pour répondre à ses faits.



Tamba CAMARA