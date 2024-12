Mali : le PM conclut sa série de visites institutionnelles - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mali : le PM conclut sa série de visites institutionnelles Publié le mardi 24 decembre 2024 | APA

© Autre presse par DR

Echange entre le Premier ministre malien et le Président du CNT, le Général Malick Diaw

Tweet

Accompagné du ministre de la Refondation de l’État, Bakary Traoré, le Premier ministre malien a échangé avec le Président du CNT, le Général Malick Diaw, sur la mise en œuvre de la lettre de cadrage reçue du Président de la Transition.



Le Premier ministre malien, le Général Abdoulaye Maïga, a achevé sa tournée des institutions républicaines par une visite au Conseil national de transition (CNT) ce lundi 23 décembre 2024. Cette rencontre s’est déroulée en présence du ministre de la Refondation de l’État chargé des Relations avec les institutions, Bakary Traoré.



Au cœur des discussions figurait la lettre de cadrage émanant du Président de la Transition. Aux côtés du Président du CNT, le Général Malick Diaw, le Premier ministre a souligné l’importance de ce document comme feuille de route pour l’action gouvernementale. Il a particulièrement insisté sur la nécessité d’une collaboration étroite entre les institutions étatiques pour faire face aux défis actuels et répondre aux besoins de la population.



Le Président du CNT a accueilli favorablement cette visite, la considérant comme une marque de respect significative. Il a réitéré l’engagement de son institution à soutenir les efforts nationaux, mettant l’accent sur l’importance d’établir une véritable « complicité institutionnelle » pour garantir la stabilité et le développement du Mali.



Cette visite au CNT fait suite à une série de rencontres institutionnelles menées le vendredi 20 décembre 2024.



À la Cour suprême, le Premier ministre an mis l’accent sur le besoin d’une coordination institutionnelle renforcée et a sollicité l’appui de la Cour concernant l’appropriation de la lettre de cadrage.



Lors de sa visite à la Cour constitutionnelle, il a évoqué le renforcement des synergies d’action pour la paix et la cohésion sociale. Le Président de la Cour, Amadou Ousmane Touré, a assuré le soutien loyal de son institution aux initiatives gouvernementales.



Au Haut conseil des collectivités, le Premier ministre a appelé à un engagement collectif dans le processus de paix et de cohésion sociale, tout en soulignant l’importance de l’adhésion à la lettre de cadrage. Il a salué l’approche inclusive de l’institution.



La tournée s’est également étendue au Conseil économique, social et culturel (CESEC), où le Premier ministre a exprimé sa gratitude pour le soutien des forces vives de la nation et a encouragé les membres à s’approprier la lettre de cadrage comme ligne directrice pour la Transition.