Région de Bandiagara : Au moins 26 morts dans une série d'attaques terroristes Publié le mardi 24 decembre 2024

Le vendredi 20 décembre 2024, une série d’attaques terroristes simultanées a frappé six villages dans la région de Bandiagara, au centre du Mali, causant la mort d’au moins 26 personnes, selon les premiers bilans. Ces attaques, attribuées à des groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda, ont plongé la région dans une profonde désolation.



Dès l’aube, des assaillants lourdement armés, à bord de motos et de tricycles, ont pris pour cible plusieurs localités. Parmi les villages touchés figurent Bourari (15 morts), Gaza (5 morts), Madina (4 morts), et Banguel Toupè Singuel (2 morts). Dans les villages de Massasegué et Sonfounou, bien qu'aucune perte humaine n'ait été signalée, les terroristes ont incendié les habitations, laissant les populations déplacées dans la peur et le dénuement. À Irguelou, les assaillants ont été repoussés, évitant ainsi un drame supplémentaire.



Outre les pertes humaines, trois villages ont été entièrement incendiés. Les assaillants ont également emporté du matériel, notamment celui appartenant aux milices locales Dozo, ainsi que du bétail. Le chaos et la violence de ces attaques illustrent une nouvelle fois la vulnérabilité des populations locales face à la menace terroriste.



Depuis 2012, le Mali est en proie aux exactions de groupes jihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Ces groupes exploitent les tensions intercommunautaires et l’absence de l’État dans certaines zones pour étendre leur emprise. Les populations civiles, souvent premières victimes, subissent des massacres, des déplacements forcés et des destructions massives de leurs moyens de subsistance. Face à cette tragédie, les responsables locaux et associatifs ont lancé un appel à l’aide pour venir en aide aux survivants et renforcer la sécurité dans la région.



Madiassa Kaba Diakité