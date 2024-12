Gouagnon Coulibaly lors du 5ème congrès ordinaire de l’URD : « La situation sécuritaire, les défis liés à la crise économique nécessitent des réponses courageuses… » - abamako.com

Publié le mardi 24 decembre 2024 | Le Républicain

L’Union pour la République et la Démocratie (URD) a tenu, le samedi 21 décembre 2024, au Centre international de conférences de Bamako (CICB), son 5ème congrès ordinaire sous la présidence de son président, Gouagnon Coulibaly, en présence des responsables des partis politiques, des militants et sympathisants de l’URD, ainsi que d’autres personnalités. Dans son allocution, Gouagnon Coulibaly a mis l’accent sur la situation du pays. « Les défis qui nous attendent sont nombreux et exigeants. La situation sécuritaire, les défis liés à la crise économique, les inégalités sociales croissantes, les enjeux climatiques et le besoin urgent de réformes institutionnelles nécessitent des réponses courageuses et visionnaires », a-t-il déclaré. Avant d’inviter les membres de l’URD à élaborer une stratégie électorale claire pour les prochaines élections. « Je voudrais saluer la nomination du Général de Division Abdoulaye MAIGA en tant que Premier ministre, ainsi que l'ensemble de son gouvernement pour la confiance placée en eux pour conduire l'action gouvernementale. Je salue également les initiatives entreprises depuis sa nomination conduisant à l'apaisement du climat politique et social, avec notamment la libération des 11 camarades politiques. Nous remercions également la HAC pour avoir révisé la sanction de Joliba TV. Nous leur demandons encore de revoir le délai de suspension, car six mois, c'est beaucoup dans la vie d'une entreprise », a ajouté Gouagnon Coulibaly. Enfin, il a souhaité l'implication de toutes les « forces vives pour l'organisation d'élections apaisées devant mettre fin à la Transition ».