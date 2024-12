Top 10 des actualités africaines qui ont marqué l’année 2024 - abamako.com

Top 10 des actualités africaines qui ont marqué l'année 2024 Publié le mercredi 25 decembre 2024

Le président de la République Démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo

2024 égraine ses derniers chapitres. Bientôt la nouvelle année. Tout au long de cette année, BBC Afrique a couvert divers sujets sur le continent, qui vous ont permis de comprendre l'actualité africaine et mondiale.



Nous avons sélectionné pour vous, à travers cet article, 10 faits de l'actualité africaine traitée sur BBC Afrique et qui ont marqué l'année finissante.



1. Félix Tshisekedi réélu et prête serment en janvier

Réélu en décembre 2023, le président de la République Démocratique du Congo (RDC) a prêté serment le 20 janvier 2024, en présence d'une vingtaine de chefs de d'Etat et de dizaine de milliers de personnes.



Félix Tshisekedi a obtenu un score de 73,41% des votes et s'est vu confier les rênes de la RDC pour un nouveau mandat de cinq ans. La Cour constitutionnelle a confirmé cette réélection le 9 janvier en proclamant les résultats définitifs, après avoir rejeté une requête en annulation d'un candidat à l'élection.