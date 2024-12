OCLEI: Les Fossoyeurs de l’Économie nationale à la barre ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société OCLEI: Les Fossoyeurs de l’Économie nationale à la barre ! Publié le mardi 24 decembre 2024 | Le 26 Mars

© aBamako.com par A S

Journée d`échange sur la corruption

Bamako, le 11 novembre 2018 Le ministre Boly a présidé la Journée d`échange sur la corruption. Photo Moumouni Guindo Tweet





29 dossiers viennent d’être transmis par l’OCLEI à la justice. Ces dossiers concernent des détournements d’un montant de 25,5 milliards de FCFA.



Les personnes mises en cause dans les enquêtes de l’OCLEI de 2019 à 2023, sont : 5 Inspecteurs des Finances, 4 inspecteurs des Douanes, 1 inspecteur du trésor, 2 inspecteurs des impôts, 1 contrôleur des finances, 1 ingénieur de l’industrie et des mines, 1 cadre d’organisme personnalisé, 4 ministres et

anciens ministres, 3 Magistrats et agents de la justice, 3 membres du Corps préfectoral, 2 cadres des Collectivités territoriales, 2 diplomates, 2 maires, 1 membre du Parlement, 1 militaire, 1 membre de cabinet ministériel, 2 chefs de poste de péage et de pesage, 1 Inspecteur de Sécurité sociale, 1

administrateur civil, 3 cadres de l’Administration générale.