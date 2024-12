Foire de fin d’année du Mali: des vœux de solidarité en pagnes et bijoux - abamako.com

© Autre presse par DR

Foire de fin d’année du Mali: des vœux de solidarité en pagnes et bijoux

La foire de fin d’année se tient à Bamako du 15 au 5 janvier 2024, une initiative de l’union des associations des commerçants détaillants du Mali en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie. Plusieurs exposants venus des pays de la sous-région y participent.

«La foire de cette année a été un succès, 574 exposants y ont participé, un chiffre supérieur aux 400 de l’an dernier, et accueilli 3.000 visiteurs par jour. Cette édition propose deux types de stands ordinaires qui coûtent 1.000 FCFA pour toute la durée de la foire et les stands sous tapis rouge cédés à 300.000 FCFA par exposant» détaille Yacouba Garba, membre de la Commission d’organisation de la FIAMA.



