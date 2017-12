Alioune Ifra N’Diaye, opérateur culturel, à propos du retour d’ATT : ” Enfin une bonne nouvelle !!! Coucou, moriba yassa “ - abamako.com

Alioune Ifra N'Diaye, opérateur culturel, à propos du retour d'ATT : " Enfin une bonne nouvelle !!! Coucou, moriba yassa " Publié le samedi 23 decembre 2017 | Aujourd`hui

© Autre presse par DR

Alioune Ifra N’Diaye : promoteur de l’espace culturel « Blonba »

Enfin une bonne nouvelle !!!! C’est devenu tellement rare qu’on ne peut pas ne pas chanter “coucou coucou Moriba yassa !!! ATT retourne au Mali !!!! “ Pourquoi c’est une bonne nouvelle ? Qu’on l’aime ou pas, les faits sont là et têtus, ATT est le père de la démocratie au Mali. C’est lui qui a conduit une des meilleures transitions politiques de l’Afrique francophone, en donnant une très grande respectabilité à notre pays dans le monde. Qu’on l’aime ou pas, les faits sont là et têtus, c’est lui qui a su revenir au pouvoir par les urnes et a donné une leçon de démocratie en acceptant de gérer de façon consensuelle le pouvoir avec tous ceux qui l’ont voulu. Qu’on l’aime ou pas, les faits sont là et têtus, il s’apprêtait à quitter le pouvoir en organisant les élections et sans désigner de dauphin, avant d’être victime d’un des coups d’Etat les plus stupides au monde, avec la complicité de plusieurs états-majors politiques qui ont participé à sa gouvernance et qui n’hésitaient pas jadis à dire “ATT en bi sa i nofè”. Enfin qu’on l’aime ou pas, les faits sont là et têtus, il a toujours soutenu et répété que la forme nouvelle que prend la crise au Nord de notre pays ne peut être gérée par le Mali seul. Nous l’avons tous traité de “lâche”. Mais les faits sont là et têtus, le temps lui a donné raison. Le G5 est en place. Ce sont d’autres pays qui l’ont initié, vont le faire financer et le mettre en œuvre pour prioritairement défendre leur intérêt stratégique. La forme que prend la crise au centre de notre pays, avec le faux problème peulh qu’on essaie de nous y imposer, rend encore complexe la résolution de notre crise et nous distrairait peut-être plus de l’essentiel : construire une nouvelle dynamique du Mali post-crise qui laisserait peu de maliens en dehors du progrès.



Nous avons trainé la gouvernance de ATT dans la boue, en ne mettant en exerce que ses manquements. Bien sûr les manquements, il y en a eu !!! Et à la pelle !!! Mais ayons l’honnêteté de reconnaitre que la balance penchait vers plus de réussites. Et nous ne pouvons pas continuer à fonctionner dans le déni de réalité. Il nous faudrait commencer quelque part.







Pourquoi c’est une bonne nouvelle, le retour de ATT ? J’ose croire que c’est le début d’un processus où nos Tontons de la politique vont enfin cesser de mettre leur égo au-dessus du Mali. J’ose croire que c’est le début de la fin du déni de réalité : Notre pays est en crise. Et qu’on va cesser de se comporter comme si nous sommes dans un pays normal.



Pourquoi c’est une bonne nouvelle, le retour de ATT ? J’ose croire que c’est le début du processus dans lequel nos Tontons de la politique vont enfin se parler franchement et accepter ensemble de ne pas nous transmettre en héritage leurs querelles mesquines dans lesquelles sa jeunesse, la très large majorité des maliens, ne se reconnait pas.



Pourquoi c’est une bonne nouvelle, le retour de ATT ? J’ose croire que c’est le début du processus où nos Tontons de la politique vont accepter véritablement que le Mali a besoin d’un nouveau logiciel. Qu’il faut plus que de la propagande !!! Que le retour d’ATT doit être plus qu’une simple opération de communication. Que le retour d’ATT doit être plus qu’une stratégie politique contre les anciens de la junte. Que le retour d’ATT doit être… etc. … etc.. Le début d’un Mali harmonieux.



“Coucou coucou Moriba yassa !!! ATT retourne au Mali !!!!”



Bonne année !