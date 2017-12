Ibrahim Ag Nock, Directeur Général DE L’ANPE : «Nous avons réalisé 88,2 % de nos activités programmées du PTA-2017 au 30 novembre 2017» - abamako.com

Ibrahim Ag Nock, Directeur Général DE L'ANPE : «Nous avons réalisé 88,2 % de nos activités programmées du PTA-2017 au 30 novembre 2017» Publié le samedi 23 decembre 2017 | Aujourd`hui

Dans le cadre de l’évaluation de son plan de travail annuel PTA-2017, l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) a organisé, le 15 décembre, dans son centre, un point de presse dont l’objectif était de partager avec les journalistes les résultats obtenus en 2017. Selon Ibrahim Ag Nock, 88,2 % des activités programmées du PTA ont été réalisées au 30 novembre 2017.



Le directeur général de l’ANPE, Ibrahim Ag Nock, était face à la presse, la semaine dernière, en présence de plusieurs directeurs régionaux ainsi que des responsables syndicaux de l’Agence. Il s’agissait de mieux informer les hommes de média sur l’évaluation de son plan de travail annuel PTA-2017.







Selon lui, l’ANPE, dans la recherche d’une meilleure exécution de sa mission de mise œuvre de la Politique nationale de l’emploi, a adopté un Plan stratégique de développement dénommé PSD 2012-2020. La première phase de ce plan s’est déroulée de 2012 à 2016. Pour les cinq prochaines années, le PSD 2016-2020 s’emploie à “faire de l’ANPE, un service public de l’emploi performant adapté aux exigences du marché du travail”.



Pour l’atteinte de cet objectif, il y a cinq objectifs stratégiques immédiats (OSI) à satisfaire par l’ensemble du personnel. “Parmi les principaux axes d’intervention, on peut citer la promotion de l’auto-emploi qui s’inscrit dans le cadre du renforcement du tissu socio-économique et consiste à encourager le financement des initiatives individuelles et collectives de création de PME-PMI, des TPE, des AGR et à valoriser leurs capacités. Il y aussi a le perfectionnement et reconversion qui intervient dans le cadre de la formation des migrants de retour ou des enfants pour renforcer leur employabilité. Quant à intermédiation, il a pour objectif de favoriser le rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi par la mise en place d’un mécanisme adéquat d’accompagnement, d’orientation et de conseil des demandeurs d’emploi. La communication a pour but d’améliorer la visibilité de l’ANPE et la convivialité de ses relations avec ses clients. Pour finir, il y a la coopération et la migration professionnelle. Pour cela, l’Agence a prévu de dynamiser les relations d’assistance et de partenariat avec les pouvoirs, la presse et les médias”, a-t-il expliqué.



Pour l’état d’exécution du PTA pour la période 2017, Ibrahim Ag Nock a précisé que sur la période janvier à novembre 2017, 88,2 % des activités programmées sont réalisées. “Le taux de réalisation des activités du PTA-2017 de l’ANPE a augmenté du premier semestre au 30 novembre 2017 de 41,1 % en passant de 62,4 % au 30 juin à 88,2 % au 30 novembre 2017. Ce qui montre que nous sommes sur la bonne voie”, a-t-il ajouté.



Il a conclu ses propos en parlant de quelques réalisations majeures de sa structure, entre autres, la tenue du 1er Salon régional de l’intermédiation (Sari). Selon lui, ce Salon avait pour but d’informer et sensibiliser les acteurs du marché de l’emploi et de la formation professionnelle sur le rôle que l’ANPE et ses partenaires dans la promotion de l’emploi à travers l’intermédiation. Parmi ses réalisations, il y a aussi l’appui l’installation et l’accompagnement de 142 TPE-AGR-PME à Bamako et dans les régions dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat avec Fare générant 886 emplois.



Le satisfecit du président du Conseil d’administration



Avant que le directeur général de l’ANPE commence le point de presse, Papa Mbodj Touré, représentant du président du conseil d’administration de l’ANPE s’est dit satisfait des résultats enregistrés en 2017 par l’Agence. Et de féliciter une fois de plus le directeur général et l’ensemble du personnel de l’ANPE au nom des membres du conseil d’administration.



“Le conseil d’administration de l’ANPE salut et marque son adhésion à l’initiative et à la mise en œuvre du plan de communication dont la vocation essentielle est de disséminer la bonne information sur la gestion du marché du travail aussi bien au niveau régional et national. Je voudrais féliciter l’ensemble du personnel de l’ANPE non seulement pour l’exécution à hauteur du souhait du PTA-2017 à 88,2 % au 30 novembre 2017, mais aussi et surtout pour les résultats encourageants qui font l’objet du présent point de presse”, a-t-il terminé.



Mahamadou Traoré