AEEM/FMOS-FAPH : les cris de cœur du secrétaire général Publié le mardi 26 decembre 2017

Camarades suite aux événements malheureux qui se sont déroulés sur la colline de Badalabougou qui a coûté la vie à notre camarade, au nom de l’ensemble des étudiants de la faculté de médecine d’odontostomatologie et de la faculté de pharmacie, nous présentons nos condoléances les plus attristées à L’AEEM et la famille du défunt. Nous souhaitons prompt rétablissement aux blessés et profite de cette occasion pour rappeler aux leaders estudiantins, qu’il est temps que nous redéfinissions les objectifs de cette association afin que la maturité syndicale qui est tant prononcé ne soit pas un vain mot, mais que cela soit vu dans le comportement de l’ensemble des leaders estudiantins.



Vive L’AEEM sans violence ! Vive L’AEEM non politisées ! Vive la FMOS /FAPH







OSER LUTTER C’EST OSER VAINCRE LA LUTTE CONTINUE.



Abdoulaye Fanta Dansoko