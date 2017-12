Région de Ménaka : Un jeune de la communauté Idaksahak brûlé vif et laissé pour mort - abamako.com

Mohamed Assaleh Ag Sagdoudine, un jeune de la communauté Idaksahak a été lynché et brûlé vif par des malfrats. Le jeune homme faisait partie d'un groupe qui prospectait les terrains à la recherche de l'or. Les faits se sont passés dans la localité de Tinzawatene, frontalière avec l’Algérie.



Les malfrats n'ont réussi à mettre la main que sur Mohamed Assaleh, le reste de

ses compagnons ayant réussi à s'échapper. Refusant de dire le lieu où vivent ses compagnons Mohamed Assaleh a été lynché et brulé vif.



Laissé pour mort par ses bourreaux, il ne doit son salut qu'à des personnes qui passaient par là. Ses sauveurs l'ont transporté au centre de santé de la localité d'où il a été évacué sur Tamanrasset.



Ces cas ne sont malheureusement pas isolés, ils ne sont que la partie visible de nombreux autres (agressions physiques, vols de véhicules, d'argent, de motos, de matériels de prospection, etc.) que les Idaksahak subissent dans cette localité.

Pour rappel dans la même localité, un autre membre de la communauté du nom d'Ahmad Lamine Ag Salah a été assassiné et sa moto emporté, il y a de cela quelques mois.



Face à ces pratiques intolérables, le Comité Exécutif des Idaksahak appelle à la responsabilité des mouvements et des communautés présentes dans cette zone et exige que des actions soient prises pour prévenir de tels actes, faire la lumière sur les récents crimes et traduire les auteurs devant la justice.