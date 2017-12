Décoration: La Maison Styles propose ses services aux Maliens - abamako.com

La Maison Styles a ouvert ses portes à Bamakocoura, le mercredi 20 décembre 2017. La cérémonie d’’innauguration de cette boutique à multiples facettes a enregistré la présence de plusieurs personnalités, à savoir certains membres du gouvernement dont le ministre de l’économie numérique et de la communication, Harouna Touré, le ministre des affaires religieuses et des cultes, Tierno Hass Diallo, le Président de la commission défenses à l’Assemblée Nationale, l’honorable Karim Keita, l’ancien ministre Mahamane Baby ainsi que des grandes personnalités de la capitale.



Placée sous la présidence du ministère de la culture, l’inauguration de cette boutique qui regorge de plusieurs objets modernes pour la décoration des maisons et autres sera d’un apport considérable pour les uns et les autres. Car, les clients n’auront plus besoins d’effectuer des déplacements à l’extérieur ou faire passer des commandes de différents articles pour embellir leurs maisons, lieux de travail etc.



Du fait que la Maison Style leur offre tous ceux qu’ils ont besoin tels que la décoration, les objets d’art, les senteurs, les linges de maisons et les mobiliers. Après avoir remercié les invités qui ont effectué le déplacement, la promotrice de cette nouvelle boutique a fait savoir aux invités qu’elle apprécie cette marque d’amitié, d’affection et de solidarité manifestées à son égard. Ainsi, elle dira que la Maison Styles est un rêve qui se réalise pour elle et que c’est la concrétisation d’un désir profond. Plus loin, la promotrice Fifi Doucouré a déclaré que la décoration est plus qu’une passion pour elle.



Elle ajoutera que cette maison illustre sa volonté personnelle de servir, d’offrir ce que les passionnés de l’art et du design ont toujours désiré pour sublimer leurs maisons, de donner un sens à leurs gouts de décoration intérieure et d’offrir tout ce dont ils ont besoin afin de faire de leurs maisons un lieu agréable, singulier et magique pour les membres de la famille et les visiteurs. Evoquant ses ambitions à travers l’ouverture de cette boutique de marque, Fifi Doucouré dira que c’est pour apporter sa contribution, sa touche et des idées innovantes dans l’art de la beauté du cadre de vie que tout le monde souhaite imprimer dans sa maison.



Citant le poète Daniel Pennac : « Quand on ne peut pas changer le monde, il faut changer le décor », elle dit être convaincue que que les clients disposeront désormais d’objets aussi variés qu’attrayants à la Maison Styles. A l’en croire Maison Styles est le fruit d’une longue expérience acquise à travers ses différentes activités à savoir la restauration et l’agence de voyage. Dans son intervention, le Chef de Cabinet du ministère de la culture, Almamy Ibrahima Koureichi, a déclaré qu’ils sont venus célébrer la culture malienne. Selon lui, quand on parle de décoration, on parle d’habitats, de lieu de vivre.



Ainsi, il a souligne que la vie, c’est tout ce que nous avons et que pour bien traverser cette période difficile. « Puisque c’est douloureux à vivre il faudrait que nous soyons capables de l’aménager de telle sorte qu’on s’y plaise pour le laps de temps qu’il nous ait donnée de le faire. Et toute l’ambition de Fifi Doucouré est de nous rendre ce séjour agréable en s’appuyant sur ce qui est nous même », a-t-conclu.



Ousmane Baba Dramé