Changement climatique au Mali : Vers la validation d'une feuille de route pour un investissement harmonieux Publié le jeudi 28 decembre 2017 | Le Républicain

C’est à l’issue d’un atelier du Comité National des Changement Climatiques (CNCC), que la feuille de route et la plan d’investissement pour la mise en œuvre de la Contribution Déterminée Nationale (CDN) du Mali, a été examiné et enrichi ce mardi 26 décembre 2017. C’est l’hôtel Salam de Bamako qui a servi de cadre à cet événement qui a vu la participation du Ministère de l’Etat, des collectivités territoriales, de la société civile, du secteur privé, des chercheurs et universitaires.



L’atelier avait pour objectif de procéder à l’enrichissement, l’appropriation et la validation technique du draft de la feuille de route et du plan d’investissement, dans une perspective non seulement de mobilisation des acteurs institutionnels et ressources, mais aussi de mutualisation des efforts pour accélérer la mise en œuvre des actions prioritaires du Comité National des Changement Climatiques (CNCC).







Le Mali, bien que faible contributeur à l’émission globale de gaz à effet de serre, s’est engagé dans le cadre de sa Contribution Déterminée au niveau National (CDN), à réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux scénarios de base de 31% pour l’Energie, de 29% pour l’Agriculture et de 21 % pour les forêts.



Le Gouvernement du Mali a par ailleurs initié des actions concrètes d’atténuation et d’adaptation pour accélérer la mise en œuvre de la CDN, en élaborant une feuille de route et un plan d’investissement à un coût respectivement de 34.69 Milliards de dollars US et 1.062 Milliards de dollars US pour la période de 2015-2020.



Les travaux de groupes sur la validation des matrices des programmes proposés dans le draft de la feuille de route et du plan d’investissement, suivis de la restitution en plénière, ont été les moments forts de la rencontre. Puisque les consultants des différents services du ministère de l’environnement, chacun dans son domaine d’expertise a apporté ses « input » pour l’enrichissement dudit document.



De commun accord, les participants ont élaboré et adopté un calendrier pour la suite du processus d’amélioration de la feuille de route et du plan d’investissement, jusqu’à sa validation technique par les Partenaires Techniques Financiers impliqués ; ceci a constitué l’un des résultats atteints en plus de l’enrichissement et validation des matrices du document.



Les actions prioritaires du Comité National des Changement Climatiques (CNCC), du Mali et repris dans la feuille de route ont pour objectif de réduire la vulnérabilité des populations du Mali aux incidences des changements climatiques, en renforçant leur capacité d’adaptation et résilience.



