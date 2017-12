Rentrée Universitaire et des Grandes écoles: IBK met le SG de l’AEEM dans ses petits souliers - abamako.com

Rentrée Universitaire et des Grandes écoles: IBK met le SG de l'AEEM dans ses petits souliers Publié le vendredi 29 decembre 2017 | L'Indicateur Renouveau

© aBamako.com par A S

Inauguration de la Cité universitaire de Kabala

Bamako, le 28 février 2017 le Président de la République, Ibrahim Boubacar KÉÏTA a Inauguré le Complexe Universitaire de Kabala Tweet

L’un des temps forts de cette rentrée solennelle a été l’intrusion du secrétaire général de l’AEEM, Abdoul Salam Togola dans le programme. Le SG de l’AEEM tenait coûte que coûte intervenir après être savonné par les différents intervenants. Il a été finalement mis dans ses petits souliers par le maître malgré les insistances des étudiants et le chef de l’Etat : « il n’a rien à dire le vœu des maliennes et Maliens sur la question sera appliqué ». S’agit-il de la dissolution de l’AEEM ? Want and see.



Z.C.