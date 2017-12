Crise au sein de la FMT : Le Collectif des joueurs de Bamako exige le départ du président - abamako.com

Crise au sein de la FMT : Le Collectif des joueurs de Bamako exige le départ du président Publié le vendredi 29 decembre 2017 | L'Indicateur Renouveau

Candidat à sa propre succession, le président de la Fédération malienne de tennis (FMT), Mohamed Oumar Traoré, n’est pas le bienvenu du côté du Collectif des joueurs de tennis de Bamako. Ils exigent son départ immédiat.



Dans un entretien qu’il nous a accordé, le président du Collectif des joueurs de Bamako, Kassim Diaby, avoue son indignation par rapport aux attitudes de l’actuel président de la Fédération malienne de tennis. Après 16 années passées à la tête de la Fédération malienne de tennis, M. Diaby pense que cela suffit largement pour le président actuel. Selon lui, l’objectif recherché n’a pas été atteint.







Un bras-de-fer existe désormais entre le Collectif des joueurs de Bamako et le président de la FMT. Et pourtant le Conseil national doit se tenir aujourd’hui et Mohamed Oumar Traoré est seul candidat en lice. Il est prêt à briguer un cinquième mandat de quatre ans. Pour éviter une autre crise dans le sport malien, Kassim Diaby propose que le président sortant renonce à cette candidature.



Le collectif compte aller jusqu’au bout dans cette lutte. Le championnat, démarré ce 24 décembre, est d’ores et déjà boycotté par le collectif des joueurs. “Nous n’avons pas participé à une compétition internationale depuis longtemps. Nous voulons le départ immédiat du président, sans cela départ, il n’y aura pas de changement. Je savais que l’actuel bureau allait tout manigancer pour barrer la route à une autre candidature”, dénonce-t-il.



Pour le Collectif des joueurs de Bamako le président a failli à sa mission. “C’est ce mercredi que nous avons reçu les rapports d’activités et financier de la FMT, alors qu’on devait les avoir au moins 15 jours avant la tenue du conseil national. Moi personnellement je ne vais pas participer aux travaux”, dit-il.



Zié Mamadou Koné