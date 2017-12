Retour d’ATT : Un « non-événement » pour Oumar Mariko - abamako.com

Retour d'ATT : Un « non-événement » pour Oumar Mariko Publié le vendredi 29 decembre 2017 | L'Indicateur Renouveau

Le secrétaire du parti SADI, Oumar MARIKO

Le parti SADI, qui était le principal parti d’opposition au régime d’ATT, se refuse à tout commentaire sur ce retour. Pourtant, en 2012 il avait demandé « la démission d’ATT » et a soutenu ouvertement le coup d’Etat. Joint par la rédaction de Studio Tamani, le président du parti, Oumar Mariko parle d’ « un non évènement », sans faire plus de commentaires















Kolondiéba : le préfet accusé de détournement



Grogne de la population à Kolondiéba dans la région de Sikasso. Des centaines de personnes ont manifesté cette semaine pour exiger le départ immédiat du préfet du cercle. Les marcheurs l’accusent de mauvaise gestion des biens du cercle comme patrimoine personnel notamment l’octroi des marchés de travail. Les manifestants ont lancé un ultimatum de deux jours au préfet pour le recrutement de plus de jeunes locaux dans les sociétés de construction. Passé, ce délai, le préfet devrait quitter le lieu affirment-ils.