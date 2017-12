Agriculture, le Mali redevient 1er producteur de coton en Afrique - abamako.com

Économie Agriculture, le Mali redevient 1er producteur de coton en Afrique Publié le vendredi 29 decembre 2017 | Studio Tamani

© Autre presse

Coton malien

Avec 1 million 330 balles de fibre blanche, soit 90 mille balles de plus que l'an dernier, le Mali redevient le premier producteur africain de coton. Ainsi il dépasse du coup le Burkina Faso, son concurrent dans la production cotonnière.



D’après les dernières prévisions du Département américain de l’agriculture (USDA), la récolte globale de coton du Mali, a atteint cette année 1 million 330 balles de fibre blanche, soit 90 000 balles de plus que l'an dernier.

Son concurrent, le Burkina Faso n’a pas produit plus d’un million 300 balles, 10 000 de moins que l’an dernier et 30 000 de moins que le Mali. Cette performance du Mali est due à une légère progression par rapport à la saison précédente. Elle s’explique non seulement par les bons prix d'achat minimums qui devraient encourager les producteurs de la fibre, mais aussi par les conditions météorologiques favorables.

À cause des problèmes de gestion interne du principal groupe de producteurs, Mobiom, et des retards de paiement, les producteurs maliens avaient délaissé la culture biologique. Ainsi la production avait chuté laissant la 1re place au Burkina Faso entre 2013 et 2014.

Selon l’AFP, le Burkina Faso avait pourtant lui aussi planté plus de coton, et dans des proportions plus importantes que son concurrent malien. Mais les rendements burkinabé se sont effondrés. Ils sont les plus mauvais depuis 22 ans : 333 kilos à l’hectare.

Dans le reste de l’Afrique, le seul autre pays cotonnier à voir sa production chuter est le Tchad: les produits phytosanitaires ont manqué et le prix au producteur est faible, 220 F CFA le kilo.



Pour les producteurs de coton, cette performance du secteur « n’est point une surprise ». Selon Yacouba Koné, président de l’Union des producteurs de coton de Kadiolo, elle résulte de « l’engagement » de la CMDT et des producteurs de coton. Il estime cependant, que ce rang de 1er producteur africain devrait avoir « une incidence positive » sur la vie des cotonculteurs maliens. Yacouba Koné :