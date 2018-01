Mali: deux douaniers tués au nord de Bamako - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mali: deux douaniers tués au nord de Bamako Publié le mercredi 24 janvier 2018 | AFP

© RFI par David Baché

Soldats de la force française Barkhane, casques bleus de la Minusma, et soldats de l`armée malienne, lors d`une mission conjointe dans la région de Gao. Partout au Mali, la situation sécuritaire reste préoccupante.

Tweet

Bamako - Deux douaniers maliens ont été tués mercredi à quelque 200 km au nord de Bamako lors d'une attaque attribuée à des jihadistes au cours de laquelle un assaillant a également perdu la vie, ont annoncé des sources sécuritaires et administratives.



"Des jihadistes ont attaqué une unité de la douane malienne dans le marché du village de Toubakoro, dans le cercle de Banamba. Deux douaniers ont été tués, un terroriste aussi", a déclaré à l'AFP une source sécuritaire jointe sur place par téléphone.



"Les jihadistes sont venus armés et à motos, il y a eu une grande panique dans le village", a précisé une autre source sécuritaire malienne.

Un élu d'une localité voisine qui se trouvait à proximité du marché "au moment des faits" a estimé qu'il s'agissait de "jihadistes très informés sur les va-et-vient des forces de sécurité et de défense du Mali". "Les jihadistes ont mi le feu à un véhicule de la douane".



Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes jihadistes liés à Al Qaïda. Ces groupes en ont été en grande partie chassés par une opération militaire lancée en janvier 2013, à l'initiative de la France, qui se poursuit actuellement.



Mais des zones entières du pays échappent au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU, régulièrement frappées par des attaques, malgré la signature d'un accord de paix censé isoler définitivement les jihadistes mais dont l'application accumule les retards.



sd/siu/jh