L'Espagne veut augmenter ses dépenses militaires de 73% en sept ans Publié le mercredi 24 janvier 2018 | AFP

Madrid, 24 jan 2018 (AFP) - L'Espagne compte augmenter de 73% en sept ans

ses dépenses militaires qui passeraient de 10,4 milliards d'euros en 2018 à 18

milliards en 2024, au grand dam de l'opposition socialiste qui a comparé avec

la baisse des prestations sociales.

"L'effort budgétaire programmé reflète une nette augmentation de la dépense

pour la Défense qui (...) se situerait autour de 1,53% du PIB", a annoncé

mercredi la ministre espagnole de la Défense, Maria Dolores de Cospedal, qui

comparaissait devant la commission Défense du congrès des députés.

Au nom de la première formation d'opposition, le parti socialiste, la

députée Ana Botella a aussitôt "demandé des explications concernant

l'engagement pris par le gouvernement espagnol envers l'OTAN" d'augmenter

ainsi le budget militaire.

Cette opposante a évoqué "les familles dont le quotidien est marqué par les

difficultés et la précarité", en déplorant que les dépenses de Défense

augmentent alors même que les politiques d'austérité ont affaibli les

prestations sociales et les services publics.

Le Parti populaire (conservateur) de Mariano Rajoy n'a pas encore pu faire

adopter le budget 2018, faute de soutiens au parlement.

Le budget a été prorogé, conduisant à maintenir les mêmes dépenses

militaires qu'en 2017, à hauteur de 10,4 milliards et 0,86% du PIB, a précisé

à l'AFP le ministère de la Défense.

La ministre espagnole a par ailleurs annoncé que les effectifs espagnols au

Mali allaient plus que doubler, pour passer de 140 à 292.

"En ce moment, nous assistons au Mali à une nouvelle dégradation de la

situation sécuritaire, les attaques sont constantes contre les institutions

maliennes, contre la mission des Nations unies au Mali (MINUSMA) et contre les

intérêts et le personnel occidentaux", a dit la ministre devant les députés.

Le contingent espagnol assumera le commandement de la mission au Mali à

partir du 31 janvier jusqu'en novembre, a dit Mme Cospedal.

En 2018, l'Espagne va dépenser "près de 1,1 milliard d'euros" pour

participer à 15 opérations internationales, avec environ 2.500 militaires

déployés.

