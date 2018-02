Sogoniko : Une bombe explose entre la mairie et le 7ème Arrondissement - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sogoniko : Une bombe explose entre la mairie et le 7ème Arrondissement Publié le lundi 12 fevrier 2018 | infos faladie

© AFP par HABIBOU KOUYATE

Attaque du poste de police de l`auto-gare de Sogoniko

Un important dispositif policier dans le quartier de Bamako visé par une attaque qui visé le poste de police de l`auto-gare de sogoniko Tweet

Un colis suspect crée la panique à Sogoniko non loin du 7ème Arrondissement

Selon une source policière "C’était juste un colis suspect qui a été découvert non loin du 7ème Arrondissement et détruit par l’équipe de déminage de la police. " pas de perte en vie, ni dégâts materiels , C’était une fausse alerte". Le commissaire du 7ème Arrondissement.