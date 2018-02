CHU DU POINT G : Une malade mentale enceinte des œuvres d’un garçon de salle - abamako.com

L’histoire s’est déroulée au Centre hospitalier universitaire (CHU) du Point G. Soumi, un jeune manœuvre du plus grand hôpital du Mali, a engrossé une malade mentale admise à la psychiatrie. Soumi est un jeune manœuvre en service au CHU du Point G depuis bientôt une décennie. Selon des témoignages concordants, le jeune en question est un grand pervers qui a des attirances pour des malades mentales.



Après avoir travaillé pendant des années au CHU du Point G, le père de Soumi sentant l’âge prendre le dessus, fit venir son enfant auprès de lui pour le positionner comme futur successeur. Quelques années plus tard, le vieux décéda et Soumi sera confirmé garçon de salle.



Il fut envoyé à la physiatrie, un service où sont internés les malades mentaux. Quelques années après, Soumi sera surpris en pleins ébats sexuels avec une patiente admise dans ce service.



Comme pour arranger les choses dans l’amiable, Soumi a été affecté au service d’hématologie de Pr. Idrissa Ahmadou dit Idi Cissé. Il s’agit bien évidemment de l’actuel directeur général du CHU du Point-G.



Malgré ce changement, Soumi continuait de temps en temps à se rendre à la psychiatrie, soi-disant pour rendre visite à ses anciens collaborateurs. Pourtant, l’homme considéré désormais comme une personne ayant de l’attirance pour les malades mentales continuait à mettre son plan en œuvre.



Soumi ne ratait jamais une occasion pour abuser sexuellement d’une malade non accompagnée ou mal suivie. En effet, il y a quelques jours, il a une fois de plus été surpris en train d’abuser sexuellement d’une autre malade mentale.



Ce fut un grand scandale qui a mis en ébullition la psychiatrie ce jour-là. D’aucuns voulaient le frapper, d’autres voulaient même le lyncher… Il y a aussi ceux qui voulaient qu’il soit mis à la disposition de la police. Finalement, ce sont ces derniers qui ont eu raison.



Quand la tension a baissé, la jeune fille malade mentale a été consultée et grande fut la surprise des uns et des autres quand les résultats de l’échographie ont prouvé qu’elle était enceinte de plus de 3 mois.



Soumi n’a pas trop tourné autour du pot, il a affirmé être en relation avec la jeune demoiselle malade depuis plusieurs mois. Il a donc reconnu être le père de l’enfant qui naîtra et a même promis d’entretenir la mère de son futur enfant.



Aux dires d’un employé du CHU du point, c’est le fait d’abandonner seules les malades mentales qui entraine généralement des situations de ce genre. Toutefois, il pense que cela n’est pas une excuse pour qu’un employé de l’hôpital s’adonne à des telles pratiques qui ne font pas honneur.



Nous osons espérer que Pr. Idrissa Ahmadou Cissé dit Idy, réputé très légaliste, ne va pas mettre au chômage le jeune Soumi, car cela risquerait d’aggraver son cas. Toutefois, des mesures sévères doivent être prises pour lui interdire l’accès à la psychiatrie.



Drissa Kantao