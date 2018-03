1 ère visite du président Turc au Mali: Renforcement des liens d’amitiés sur fond de bonnes nouvelles - abamako.com

Le Président de la République de Turquie, SEM Recep Tayyip Erdogan, accompagné de son épouse, a effectué, hier vendredi 2 mars une visite officielle de quelques heures dans notre pays.



Cette visite, la première du genre, a renforcé les liens d’amitié et de coopération entre la Turquie et le Mali.



Le président de la République du Mali, Chef de l'Etat , Grand Maître des ordres nationaux , a élevé SEM Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie , à la dignite de Grand Croix de l'Ordre national, la plus disctinction honorifique de notre pays.



08 conventions ( santé, éducation, énergie....) et documents ont été signés entre les deux parties en présence des deux Chefs d'Etat , des ministres des eux Etats et d'autres invités de marque.



Un communiqué final a sanctionnée la visite . Cerise sur le gâteau, dans 6 mois la capacité en fourniture l'électricité pour booster l'industrie malienne sera augmentée , une mosquée sera construite à Koutiala, des experts turcs seront à Bamako dès la semaine prochaine pour les études concernant la construction et la mise en place d'un metro-bus afin de rendre fluide et moderne la circulation routière à Bamako .



L'annonnce de ces bonnes nouvelles a été faite par le président Turc lors de la conférence de presse conjointe avec son homologue IBK. L'hôte de marque du jour du Mali a remercié tout le peuple malien et son président pour l'hospitalité dont lui et sa délégation ont fait l'objet.



Il a déclaré être reconnaissant et content de sa décoration par IBK avec la plus grande médaille décernée au Mali. Il a enfin déclaré que très bientôt le Mali retrouvera la paix et se développera dans la stabilité et la sécurité .