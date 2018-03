Le Premier ministre, Chef du Gouvernement Soumeylou Boubèye Maïga a rencontré ce lundi 5 mars, en fin de matinée le Groupement des leaders religieux. - abamako.com

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement Soumeylou Boubèye Maïga a rencontré ce lundi 5 mars, en fin de matinée le Groupement des leaders religieux. Publié le lundi 5 mars 2018

C’était au domicile du Président du Groupement Cheick Chérif Ousmane Madani Haïdara sis au Banconi, en présence de tous les responsables du regroupement du District de Bamako, de Kati et de Niamana.



Le Premier ministre Maïga a abordé, avec les leaders religieux, les questions relatives à la paix, à l’entente, à la sécurité, à la stabilité et à la cohésion nationale.



L’approche du Premier ministre a été chaleureusement appréciée et saluée par le regroupement des leaders religieux, en l’occurrence Cheick Chérif Ousmane Madani Tall et Thierno Hady Oumar Thiam. Une démarche qui n’a guère surpris Cheick Chérif Ousmane Madani et ses coreligionnaires. Tour à tour, ils ont rassuré le Chef du gouvernement de leur disponibilité à jouer tout leur rôle dans la sensibilisation contre l’extrémisme violent et pour la stabilisation du pays.



Comme il est de tradition dans notre pays, le dialogue et la concertation sur les questions essentielles de la vie de la nation ont toujours été entretenus entre les gouvernants et et les guides spirituels et leaders religieux.



Le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, a justement inscrit sa démarche dans le sens de la large concertation avec toutes les forces vives de la Nation. Depuis sa prise de fonction, il a rendu une visite de courtoisie aux légitimités traditionnelles ainsi qu’aux confessions religieuses de notre pays (Haut conseil Islamique, Eglise Catholique, groupement des Eglises protestantes) ; aux partenaires sociaux (dont les centrales syndicales) et à la classe politique, notamment à l’ASMA, au RPM, à la Convention de la Majorité Présidentielle, à l’opposition républicaine et démocratique, à l’opposition extraparlementaire, l’APM (Alliance Pour le Mali).



L’objectif du chef du Gouvernement est de renforcer le dialogue social entre les différents acteurs de la vie publique et politique.