Le Mali et les Émirats arabes unis renforcent leur coopération - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le Mali et les Émirats arabes unis renforcent leur coopération Publié le mardi 6 mars 2018 | Présidence

Tweet

Le Président de la République, Chef de l’Etat Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta , a reçu ce midi en audience le Ministre des Affaires étrangères , des Émirats Arabes Unis, le Prince Son Altesse Cheick Abdallah ben Zayed Al Nahyane. Au cour de l’entrevue de haut niveau entre les deux personnalités , il a été question de sécurité tant au niveau du G5 Sahel qu’à l’intérieur de notre pays. D’autres aspects de la coopération bilatérale entre nos deux pays ont également été abordés.



A la fin de cette audience, notre pays et les Émirats arabes unis ont signé trois conventions . La première convention porte sur la non double imposition et la prévention contre l’évasion fiscale entre les Gouvernements malien et émirati. La deuxième convention est un Accord relatif à la Promotion et à la Protection réciproques des Investissements entre les Gouvernements malien et émirati. Et enfin la troisième convention est un Mémorandum d’Entente portant création de la Grande Commission mixte de Coopération entre les Gouvernements malien et émirati.



Le diplomate Émirati est le fils de Zayed ben Sultan Al Nahyane, le fondateur du pays et le frère de Khalifa ben Zayed Al Nahyane, actuel chef de l’ État des Émirats arabes unis et émir d ‘Abu Dabi.



L'audience et la signature se sont déroulées au Palais Présidentiel de Koulouba.