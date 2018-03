UEMOA : Un taux de croissance estimé à 6,7% en 2017 (BCEAO) - abamako.com

UEMOA : Un taux de croissance estimé à 6,7% en 2017 (BCEAO) Publié le mercredi 7 mars 2018 | aBamako.com

© aBamako.com par DF & MC

Réunion du Comité de politique monétaire de la BCEAO

Dakar, le 7 mars 2018 - Le siège de la Banque Centrale des États de l`Afrique de l`Ouest (BCEAO), à Dakar, a abrité une réunion du Comité de politique monétaire de la BCEAO. La rencontre a été présidée par le Gouverneur de la BCEAO, Tiemoko Meyliet Koné, président du Comité de politique monétaire.

Le taux de croissance dans l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), pour l'année 2017, est estimé à 6,7%. C'est ce qui est ressorti de la réunion du Comité de politique monétaire de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), tenue, ce matin, au siège de ladite institution, à Dakar.



En 2016, le taux de croissance dans la zone UEMOA était évalué à 6,6%.



La rencontre a été présidée par Monsieur Tiémoko Meyliet Koné, Gouverneur de la BCEAO, président du Comité de politique monétaire.



"Le comité a constaté que l'activité économique dans l'Union est demeurée bien orientée au quatrième trimestre 2017. Le taux de croissance du produit intérieur brut, en glissement annuel, est ressorti à 6,5%, porté essentiellement par la vigueur de la demande intérieure, après 6,7% le trimestre précédent", lit-on dans un communiqué du Cpm.



Le Comité de politique monétaire de la BCEAO a également noté un recul du déficit budgétaire dans l'union en 2017, comparativement à 2016. Il "a noté que sur l'ensemble de l'année 2017, le déficit budgétaire, base engagements, dons compris, est ressorti à 4,6% du PIB contre 4,4% en 2016, pour un objectif communautaire de 3.0% à l'horizon 2019". C'est pourquoi elle soutient que "les efforts de mobilisation des recettes fiscales et de rationalisation des dépenses publiques doivent être poursuivis".



Après avoir observé les évolutions de la conjoncture économique internationale et régionale, le Comité de politique monétaire de la BCEAO "a décidé de maintenir inchangés le taux d'intérêt minimum de soumission aux opérations d'appels d'offres d'injection de liquidité à 2,50% et le taux d'intérêt du guichet de prêt marginal à 4,50%".



MC