Communiqué du conseil des ministres du mercredi, 07 mars 2018

Communiqué du conseil des ministres du mercredi, 07 mars 2018 Publié le mercredi 7 mars 2018

© Autre presse par DR

Conseil des ministres

Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le mercredi, 07 mars 2018 dans sa salle de délibérations au Palais de Koulouba sous la présidence de Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA, Président de la République.









Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a adopté :



– des projets de texte ;



– et procédé à des nominations.



AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES



Sur le rapport du ministre de l’Economie et des Finances, le Conseil des Ministres a adopté :



un projet de décret portant désignation de l’Autorité de coordination de l’évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Le présent projet de décret est initié en application de la Loi n°2016-008 du 17 mars 2016 portant loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.



Il désigne la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) comme l’autorité nationale chargée de la coordination de l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.



La désignation de cette Autorité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’Action Financière de l’Union économique et monétaire ouest africaine.



2.

Trois projets de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de construction de la liaison double terne 225 KV Sikasso-Bougouni-Sanankoroba- Bamako réparti en trois (3) lots :



– Lot global I : construction des lignes HTB, pour un montant hors taxe de 47 millions



302 mille 659 Dollars américains, soit environ 26 milliards 631 millions 397 mille



017 Francs CFA et un délai d’exécution de 24 mois, conclu entre le Gouvernement de la République du Mali et l’Entreprise EMC Limited ;



– Lot global II : construction de postes, pour un montant hors taxe de 40 millions 628 mille 656 virgule 76 Dollars américains, soit environ 22 milliards 873 millions 933 mille 755 virgule 8 Francs CFA et un délai d’exécution de 24 mois, conclu entre le Gouvernement de la République du Mali et l’Entreprise Tata Projects Limited ;



– Lot global III : distribution et raccordement de Dialakorobougou, Sanankoroba, Bougouni, Zantièbougou, Koumantou, Kolondiéba, Sido, Kéléya et Niéna, pour un montant de 12 millions 811 mille 495 virgule 70 Dollars américains, soit environ 7 milliards 212 millions 872 mille 79 virgule 1 Francs CFA et un délai d’exécution de



24 mois, conclu entre le Gouvernement de la République du Mali et l’Entreprise



Mohan Energy Corporation Private Limited.



L’exécution du présent marché s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Interconnexion Ghana-Burkina-Mali, initié par le système d’Echanges d’Energies Electrique Ouest-Africain. Elle permettra notamment d’augmenter l’offre en ressources énergétiques, d’améliorer la qualité du service public de l’électricité et de contribuer au développement socio- économique des zones bénéficiaires.



Le financement est assuré par EXIM BANK de l’Inde.



AU TITRE DU MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION



Sur le rapport du ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret portant approbation du document de politique nationale des frontières et son plan d’actions 2018-2022.



La politique nationale des frontières et son plan d’actions 2018-2022 ont été examinés par le Conseil des Ministres en sa séance du 22 décembre 2017.



Le projet de décret adopté consacre l’adoption formelle de la politique nationale des frontières et ouvre la voie à la mise en œuvre de son plan d’actions.



AU CHAPITRE DES MESURES INDIVIDUELLES



Le Conseil des Ministres a procédé aux nominations suivantes :



AU TITRE DE LA PRIMATURE



– Commissaire au Développement Institutionnel :



Monsieur Moussa TAMOURA, Administrateur civil.



AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE



Chargés de Mission :



– Monsieur Souleymane DIALLO, Economiste ;



– Monsieur Abdoulaye DIABATE, Journaliste ;



– Monsieur Alpha Ousmane CISSE, Communicateur.



AU TITRE DU MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION



– Gouverneur de la Région de Kayes :



Monsieur Baye KONATE, Administrateur civil.



– Gouverneur de la Région de Sikasso :



Monsieur Boubacar BAGAYOKO, Administrateur civil.



– Gouverneur de la Région de Ségou :



Monsieur Biramou SISSOKO, Ingénieur des Eaux et Forêts.



AU TITRE DU MINISTERE DE LA CULTURE



– Conseiller technique :



Monsieur Yamoussa FANE, Administrateur des Arts et de la Culture.



– Directeur National des Bibliothèques et de la Documentation :



Monsieur Birama DIAKON, Assistant de Recherche.



– Directeur National de l’Action Culturelle :



Monsieur Alamouta DAGNOKO, Professeur Titulaire.



– Directeur Général du Conservatoire Multimédia Balla Fasséké KOUYATE :



Monsieur Bouraïma FOFANA, Professeur de l’Enseignement supérieur.



– Directeur Général de la Maison Africaine de la Photographie :



Monsieur Tidiane SANGARE, Administrateur des Arts et de la Culture.



– Directeur Général du Palais de la Culture Amadou Hampaté BA :



Monsieur Abdoulaye DIOMBANA, Administrateur des Arts et de la Culture.



– Directeur de la Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Jeunesse, Sports et Culture :



Madame Yaïdé Djénéba DOLO, Planificateur.



– Directeur de la Pyramide du Souvenir :



– Madame COULIBALY Fadima dite Fadimata, Inspecteur de la Jeunesse et des



Sports.



AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE



– Conseiller technique :



Madame DIAKITE Aminata GUITTEYE, Professeur Principal de l’Enseignement



secondaire.



AU TITRE DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DU DESENCLAVEMENT



– Secrétaire Général :



Monsieur Alkaidi Amar TOURE, Administrateur civil.



– Conseiller technique :



Monsieur Almadane TOURE, Inspecteur du Trésor.



– Chargé de Mission :



Monsieur Boubacar GORO, Enseignant.



– Directeur Général de la Société de Patrimoine Ferroviaire du Mali (SOPAFER MALI SA) :



Monsieur Sina SANOGO, Ingénieur des Constructions Civiles.



– Secrétaire Général du Conseil Malien des Chargeurs :



Monsieur Malick KASSE, Ingénieur des Constructions civiles.



– Secrétaire Général du Conseil Malien des Transporteurs Routiers :



Commissaire Principal de Police Naneïssa N’DIAYE.



AU TITRE DU MINISTERE DES SPORTS



– Secrétaire Général :



Monsieur Amadou Diarra YALCOUYE, Conseiller des Affaires Etrangères.



– Chargé de Mission :



Madame TRAORE Claire Augustine Berthe COULIBALY, Economiste.



AU TITRE DU MINISTERE DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE



– Directeur général de l’Office de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture dans le Delta Intérieur du Niger :



Monsieur Hamidou Tiegoum TOURE, Professeur Principal de l’Enseignement secondaire.



– Directeur Général du Laboratoire Vétérinaire de Gao :



Monsieur Moussa KOUROUMA, Vétérinaire et Ingénieur de l’Elevage.







Bamako, le 07 mars 2018







Le Secrétaire général du Gouvernement,



Madame SANOGO Aminata MALLE



Officier de l’Ordre national