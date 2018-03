Révision exceptionnelle de la liste électorale : Les agents de Magnambougou attendent leurs sous - abamako.com

Révision exceptionnelle de la liste électorale : Les agents de Magnambougou attendent leurs sous Publié le jeudi 8 mars 2018 | L'Indicateur Renouveau

Après onze jours de labeur, soit du 25 février au 6 mars, la commission de la révision des listes électorales de la Commune VI n’a pas perçu un centime de ses indemnités.



Hier matin, le président de la commission de révision exceptionnelle de la liste électorale était au gouvernorat du district pour avoir de quoi calmer les agents qui sont au centre secondaire de Magnambougou.



Un agent de la commission de la révision des listes électorales de la mairie de Magnambougou, Aboubacar Maïga, témoigne : “Cela fait 10 ans que je suis titulaire dans la commission de la révision des listes électorales. Nous avons fait onze jours de travail et jusqu’à présent nous n’avons pas été payés par le gouvernorat. Chaque commission est constituée de membres des partis politiques et des agents de l’administration. Cette année la commission de la mairie de Magnambougou était constituée de 47 membres répartis en plusieurs sous-groupes de 5 personnes”, dit-il.



Il ajoute que beaucoup n’ont pas compris que cette révision était uniquement basée sur les nouveaux majeurs. Il s’agissait de la vérification de leur identité, de leur centre et leur bureau de vote.



“Nous avons eu des difficultés concernant la confusion de beaucoup de personnes qui croyaient que c’était la révision générale”.



A l’en croire, ces miettes sont les frais de nourriture et d’achat d’eau durant le séjour des agents. S’agissant de la révision précédente, la commission de Magnambougou n’a eu que 1,2 million F CFA, répartis entre les membres, chaque membre n’a eu que 25 000 F CFA.



Moriba Camara