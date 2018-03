31 milliards de la Banque mondiale pour l’élevage au Mali - abamako.com

31 milliards de la Banque mondiale pour l'élevage au Mali Publié le jeudi 8 mars 2018 | APA

La Banque mondiale, dans un communiqué reçu jeudi à APA, annonce avoir débloqué 60 millions de dollars, soit plus 31 milliards de FCFA, en vue de contribuer à l’amélioration de l’élevage au Mali.



‘’La Banque mondiale a approuvé un crédit de 30 millions de dollars et un don d’un montant équivalent de l’Association internationale de développement (IDA) en faveur du Projet de soutien au développement du secteur de l’élevage au Mali (PADEL-Mali), indique le communiqué venant de la représentation de l’institution financière au Mali.



Selon le communiqué, ‘’ Ce projet bénéficiera à 340 000 acteurs de la filière de l’élevage, de l’aviculture et de la pisciculture (petits producteurs, éleveurs et entrepreneurs), dont un tiers au moins de femmes et un tiers ayant moins de 40 ans.’’



Après l’or et le coton, l’élevage est l’un des piliers de l’économie malienne et ainsi il joue un rôle déterminant dans la création de richesses via la lutte contre la pauvreté.