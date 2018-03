Kayes, Journée de la pratique sportive : La DRJS respecte la tradition - abamako.com

Kayes, Journée de la pratique sportive : La DRJS respecte la tradition

La Direction régionale de la Jeunesse et des Sports (DRJS) de Kayes a respecté la tradition, en organisant une Journée de la pratique sportive, le samedi 3 mars dans la cité des Rails. «La marche est initiée par le Département des Sports, en collaboration avec la salle Fitness, en vue d’encourager les populations à la pratique sportive.



Toutes les couches sociales (jeunes et vieux) sont appelées à la pratique sportive. Le sport est un facteur de développement physique, mental et social. C’est pourquoi, nous organisons cette journée chaque année», a expliqué Mme Blondine Diarra Konaté, chef de division des sports à la Direction régionale de la Jeunesse et des Sports de Kayes.



La marche a regroupé le monde sportif, notamment les cadres de la Direction régionale de la Jeunesse et des Sports, les responsables et les jeunes de la salle Fitness et l’Association des personnes handicapées de Kayes.