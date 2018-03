Ministère de l’énergie et de l’eau : Les excès d’un ministre boursouflé - abamako.com

Ministère de l'énergie et de l'eau : Les excès d'un ministre boursouflé
Publié le vendredi 9 mars 2018 | soloni

Dans ce gouvernement, certains ministres puent le dégout. Parmi eux un certain Malick Alhouseyni. Le regard affreux, cet homme bavent d’incurie et excellent dans le folklore. Pourtant, il est aussi creux qu’un tonneau vide mais continue de faire des victimes innocentes. Sa dernière : le jeune et dynamique Directeur d’EDM.



Le directeur de l’énergie du Mali vient d’être relevé de ses fonctions sans aucune forme d’explication, provoquant du coup un tollé au sein de la jeunesse. Les bruits de son limogeage ont vite franchi les portes de l’EDM pour enflammer les réseaux sociaux. Et depuis, les voix s’élèvent pour dénoncer le limogeage arbitraire d’un jeune que tous qualifient de compétent et travailleur. Au fond, pouvait-il en être autrement ? Puisque le tout puissant ministre de l’énergie et de l’eau en a décidé ainsi.



Ami de tous les régimes, Malick Alhousseiny a su s’accrocher au pouvoir durant ces 15 dernières années. Ancien frère de l’ancien président Amadou Toumani Touré, homme de confiance du général Amadou Haya Sanogo et aujourd’hui, ami inconditionnel du président IBK, Malick Alhoussein n’a pas vraiment du temps à perdre et ne sait que faire de l’éthique.



Depuis sa nomination, ce cadre de tous les régimes n’a brillé que par son manque d’initiatives et de vision. Dos au mur quant à sa gestion calamiteuse du sensible département qui généralement ne fait aucun cadeau à ses locateurs pendant la période de canicule, il a décidé tout simplement de jeter le discrédit sur le jeune directeur général de l’EDM, Dramane Coulibaly affectueusement appelé « DRA ». Faudrait-il le rappeler ? Les succès du jeune directeur lui ont fallu l’admiration de tous, même celle de ses détracteurs. Il a été le seul à oser lancer une guerre contre les mauvais payeurs qui plongeaient chaque jour un peu plus la boite. Il est parvenu sans grande difficulté à récupérer des millions de dette qui constituaient d’énormes manques à gagner. Pour tout dire, Dra était parvenu, en si peu de temps, à donner un nouveau souffle à une entreprise restée longtemps aux abois. Selon les sources bien introduites, le désormais ex DG de l’EDM et son directeur de production Ladio Sogoba avaient attiré l’attention des autorités sur la pénurie d’eau dans les cours d’eau chose, qui jouerait selon eux sur la production. Il fallait urgemment prendre des mesures d’accompagnement afin de palier aux déficits avant le pire. Malheureusement, leur doléance n’a comme réponse un silence de cimetière. Pour alors camoufler sa carence, le ministre a tout simplement décidé de noyer son chien en nommant un nouveau DG en la personne de Sambou Wague. Saura-t-il être à la hauteur des attentes d’un patron boursouflé ? L’histoire nous le dira et nous en parlerons ici, à Soloni. !



Amadingué Sagara