Après cinq mois d’interruption sous la direction de son président l’ambassadeur d’Algérie au Mali, le Comité de suivi de l’accord (CSA) a repris ses travaux, hier lundi. Cette 41è session ordinaire, à laquelle les parties signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger ainsi que la médiation internationale ont pris part, est la première du genre depuis la mise en place du gouvernement de transition. Au cours de cette session, la partie gouvernementale a présenté une communication sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des actions notamment les questions liées aux différents volets de l’Accord (politique institutionnel, défense de sécurité, développement économique et réconciliation, justice et questions humanitaires).



Soulignons qu’en prélude de cette rencontre, les quatre sous-comités thématiques faisant partie des mécanismes de l’Accord se sont réunis le jeudi dernier. Ils ont évalué l’état de mise en œuvre des recommandations issues de leurs dernières réunions. Les conclusions de ces réunions ont été soumises à la session du CSA pour appréciation, hier lundi.



