Célébration de la 9è édition de la journée mondiale du souvenir des victimes de la circulation routière 2020 - abamako.com

Le Centre International de Conférence de Bamako a abrité le Dimanche 15 Novembre 2020, la célébration de la 9è édition de la journée mondiale du souvenir des victimes de la circulation routière 2020. Le thème de cette année est: "Souvenir, soutenir, agir" L’objectif est d’information le maximum personnes sur les conséquences des accidents de la circulation, inciter les gens à lutter efficacement contre l’insécurité routière et à soutenir les victimes des accidents de la route.



La journée mondiale du souvenir des victimes d’accidents de la circulation routière 2020 est couplée à la journée Africaine de la sécurité routière, pour la circonstance, le Ministre des Transports et des infrastructures avait à ses côtés ses collègues en charge de la santé et de la sécurité, toute chose qui illustre une solidarité gouvernementale pour mieux faire face à l’insécurité routière.



Selon le Ministre des transports et des infrastructures, Makan Fily Dabo les objectifs de cette journée sont entre autres, de rendre hommage à toutes les personnes tuées ou gravement blessées sur nos routes reconnaitre le travail crucial des services de secours et d’urgence, de plaider pour un meilleur soutien aux victimes de la route et à leurs familles et enfin de promouvoir des actions basées sur les données probantes pour prévenir et éliminer les décès et les blessures sur la route.



La presse n’est pas restée en marche de cette journée, selon Alexis Kalembry 2è vice président de la Maison de la presse, les hommes de médias doivent dénoncer les mauvais comportement qui sont souvent à l’origine de ces accidents.



Fsanogo/abamako.com