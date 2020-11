CAN 2022 : Le Mali qualifié - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN 2022 : Le Mali qualifié Publié le mercredi 18 novembre 2020 | L’Essor

© aBamako.com par AS

Eliminatoires CAN 2022 : le Mali bat la Namibie à Bamako

Bamako, le 13 novembre 2020: En match comptant pour la 3è journée des éliminatoires de la CAN 2022, les Aigles du Mali ont disposé de la Namibie au stade du 26 mars avec la plus petite marge des scores 1 but à 0 Tweet

Après le Sénégal dimanche et l’Algérie lundi, le Mali se qualifie pour la phase finale de la CAN Cameroun 2022. Les Aigles ont battu ce mardi 17 novembre 2020, les Warriors de Namibie (2-1), au stade Sam Najumo de Windhoek en clôture de la 4e journée des éliminatoires.



Les Aigles ont maîtrisé la rencontre de bout en tout. Sékou Koïta a rapidement ouvert la marque pour les siens. Son tir à l’entrée de la surface de réparation n’a laissé aucune chance au gardien namibien, Virgil Vries (12è min). Après la demi-heure de jeu, Moussa Doumbia a doublé la mise pour le Mali. L’ailier gauche des Aigles a pris en vitesse son vis-à-vis avant de tromper le gardien Virgil Vries d’un tir au premier poteau (37è min).



Blessé dans leur orgueil, les Namibiens parviennent à réduire le score quelques minutes plus tard grâce à Elmo Kambindu qui a repris de la tête un coup franc d’Absalom Iimbondi (39è min).



Les Aigles auraient pu gagner par un score large si El Bilal Touré n’avait pas tiré au-dessus alors que les buts étaient ouvert et manqué un penalty repoussé par le gardien Virgil Vries. Obligés de s’imposer à domicile pour se relancer dans la course à la qualification pour la prochaine CAN, les Namibiens ont jeté toutes leurs forces dans les dix dernières minutes. Le Mali est sauvé par le poteau qui a repoussé le tir de Riaan Hanamub, sur le coup le gardien des Aigles, Ibrahim Bosso Mounkoro était battu (82è min). Les Namibiens ne sont pas parvenus à égaliser et se sont inclinés à domicile (1-2) comme à l’aller à Bamako (0-1), vendredi dernier.



Cette victoire propulse le Mali (10 points) à la tête du groupe A devant la Guinée (8 points), auteure d’un match nul à Ndjaména contre le Tchad (1-1). La Namibie (3 points) reste dans la course, mais ne dispose qu’une chance minime. Pour se qualifier, les Namibiens doivent gagner les deux restantes journées contre la Guinée, à domicile, et le Tchad à extérieur et compter sur deux défaites de la Guinée qui termine les éliminatoires à domicile contre le Mali. Quant au Tchad, il est tout simplement éliminé de la course. Avec seulement un point, à deux journées de la fin, les Sao ne peuvent plus être sur l’une des deux premières places qualificatives pour la CAN Cameroun 2022.