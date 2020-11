Football : le ministre Mossa Ag Attaher accueille les Aigles du Mali à l’aéroport internationale Modibo Keita - abamako.com

Le ministre malien des Sports et de la Jeunesse a accueilli les footballeurs en les félicitant pour leur qualification à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Cameroun 2022 dès leur atterrissage le 18 novembre à 11h à l’aéroport internationale. Le capitaine Hamari Traoré et ses partenaires regagnent Bamako après leurs victoire mardi à Windhoek sur la Namibie (2-1) ainsi ils gagnent leur ticket de qualification pour la CAN Cameroun 2022. « Vous avez accomplie la promesse de qualification, je tiens à vous remercier et à vous féliciter et vous dire que nous serons plus que jamais à votre côté pour la CAN avec toute notre confiance » dit le ministre des Sports et de la Jeunesse à l’endroit des Aigles du Mali.