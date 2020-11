Enseignement : Des droits, mais aussi des devoirs - abamako.com

Les enseignants tiennent trop à leurs droits et oublient très souvent qu’ils ont des devoirs envers ce pays qui fait tout son possible pour que les enfants soient bien encadrés.



Les anciens enseignants responsables de bons résultats ont cessé d’être la référence de leurs remplaçants. Ils ont pourtant réussi à mener une existence normale en se contentant uniquement de leurs maigres salaires et des conditions de travail des plus désuètes.



Aujourd’hui, nos enseignants, en plus de leurs salaires, ont la possibilité de donner des cours dans les nombreux établissements privés de la place et cela avec la bénédiction de leurs responsables d’école.



Toutes ces faveurs permettent à l’enseignant de nos jours de faire face, de manière suffisante aux nombreuses charges qu’il supporte dans la vie.



Le comportement des enseignants actuels est une vitrine qui nous permet de comprendre toutes les difficultés que traverse l’école malienne dans son cycle de crise. L’honnêteté de nos éducateurs est à fleur de peau de nos jours.



Rien qu’en jugeant par le nombre élevé de syndicats au sein de l’éducation, on se rend compte que le corps enseignant est à la recherche de ses propres repères.



Boubacar Traoré



Enseignant à la



Retraite. Bamako