Relations Internationales : Le blocus américain contre Cuba n’est-il pas une autre forme de terrorisme ?

© AFP par Timothy A. CLARY

Donald Trump remporte l’élection américaine 2016

Vouloir contraindre un peuple à la soumission en l’étouffant à travers un implacable embargo économique, n’est-ce pas une forme de terrorisme ?



Le blocus économique, commercial et financier que les États-Unis imposent à Cuba depuis près de 60 ans rentre dans ce cadre.



Les administrations successives de la Maison Blanche ont soutenu cette guerre cruelle contre l’île des Caraïbes, (qui n’est absolument pas froide), et en même temps, elles ont financé et encouragé les agressions armées, les sabotages à la bombe, les attaques contre ses dirigeants et l’introduction d’infections dont celle de la dengue hémorragique.



Cuba a été la cible de tout cela, en plus des assassinats de ses diplomates et des attaques militaires contre ses ambassades.



La plus récente a été perpétrée le 30 avril 2020 contre son ambassade à Washington.



Cependant, les autorités américaines gardent le silence sur cet acte violent avec une arme à feu, protégeant son auteur, comme elles l’ont fait tout au long de l’histoire avec de nombreux mercenaires payés par l’Empire, y compris ceux responsables du crime abominable de la Barbade.



Les États-Unis ont pratiqué toutes les formes de terrorisme dans leur tentative frustrée de détruire la Révolution cubaine, et le blocus n’a pas cessé de l’être, en plus d’être qualifié d’acte de génocide.



Le locataire actuel et vaincu de la Maison Blanche aux élections du 3 novembre aux Etats-Unis a été le président le plus agressif envers la plus grande des Antilles : Cuba.



Donald Trump a resserré le siège de Cuba à des limites sans précédent, au milieu de la pandémie mortelle de Covid-19 qui sévit aujourd’hui dans le monde entie.



Cette action terroriste de Trump a inclu la prévention de l’arrivée de carburant dans le plus ancien archipel des Caraïbes (Cuba) l’annulation de vols de différentes sociétés américaines, l’achat de nourriture et de médicaments, et des amendes aux banques et aux entreprises qui font des affaires avec l’île.



De même, il a appliqué des restrictions sur l’envoi de fonds des Cubains résidant aux États-Unis à leurs proches dans la nation des Caraïbes, parmi plus d’une centaine de mesures qui touchent également les citoyens nord-américains.



Faire noyer Cuba une fois pour toutes a été l’obsession incurable de Trump, qui s’est davantage préoccupé de cela que de résoudre les graves problèmes dont souffre son pays, le plus infecté par la pandémie du Covid-19 au monde et qui enregistre plus de morts que nul autre suite à ce mal du siècle plutôt. (NDLR= Cuba enregistre moins de 200 morts du covid-19 et environ 4000 cas positifs.)



Mais comme ses prédécesseurs, il n’a pas pu vaincre la plus grande des Antilles, et il va devoir quitter très bientôt la Maison Blanche, honteusement en faillite.



Au lieu de cela, Cuba a une fois de plus démontré sa résistance et sa dignité, et bien qu’étant la cible de toutes les formes de terrorisme pratiquées par Washington, elle a été l’une des Nations avec la plus grande solidarité dans la lutte contre la pandémie, envoyant des professionnels de la santé sur tous les continents.



A noter qu’un rapport récent de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), a classé Cuba comme l’un des pays ayant la plus longue expérience de la diplomatie scientifique et médicale, basée sur une industrie biotechnologique avancée et un système de santé robuste.



Dans le document susmentionné, l’UNESCO a reconnu le prestige international et le capital politique acquis par les Cubains, et a souligné que « depuis 1963, la nation des Caraïbes a envoyé plus de 400 000 professionnels de la Santé dans 164 missions dans les États d’Afrique, d’Amérique, du Moyen-Orient et d’Asie, en en plus de fournir une aide humanitaire en cas de catastrophe, d’urgences et d’épidémies telles qu’Ebola, et plus récemment COVID-19 ».



Une fois de plus, l’échec de la vieille attitude agressive de Washington à l’égard de Cuba a été démontré.



Espérons que le prochain occupant de la Maison Blanche ne se heurte de nouveau à la même pierre, et qu’il tienne une conduite de bon voisinage entre deux pays très proches : Cuba et les USA.



D’après Patricio



Montesinos



Source : Ambassade de Cuba au Mali