Usage abusif de ses visuels : la Communauté Économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) veut se doter d’une charte graphique

© aBamako.com par Donald

Ouverture d`un atelier des chargés de communication et agences spécialisées de la CEDEAO à Abidjan.

Mercredi 25 novembre 2020. Abidjan. Les responsables de communication des institutions, agences spécialisées et représentations de CEDEAO sont en conclave à Abidjan afin de définir une charte graphique et l`identité visuelle de l`institution sous-regionale. Tweet

Les chargés de communication des institutions et agences spécialisées de la CEDEAO sont réunis en atelier en vue de se doter d’une charte graphique et l’identité visuelle de la CEDEAO depuis le mercredi 25 novembre au siège de la Représentation à Cocody.



Avec l’appui de la GIZ, l’Agence de Coopération Internationale Allemande pour le Développement, cet atelier va permettre de régler plusieurs points.

Selon Sandra Oulaté, Directrice de la communication de la commission de la CEDEAO, il s’agira au cours de ces trois jours de travail, de concevoir le document officiel de la charte graphique de la CEDEAO qui définit les normes et procédures élémentaires pour une utilisation rationnelle et efficiente des couleurs, polices et logo de l’institution. Et ce, en vue de mettre fin aux reproductions non autorisées et aux incohérences de l’utilisateur de ces outils très importants et permettre au personnel en charge de la visibilité de communiquer d’une seule voix.



L’Ambassadeur Babacar Carlos Mbaye, Représentant Résident de la Commission de la CEDEAO a indiqué que l’adoption de cette charte graphique va "contribuer à faire éviter à l’organisation les nombreuses critiques dont elle fait l’objet, comme c’est le cas ces derniers temps en rapport avec les processus électoraux de certains États membres".



Pour sa part, Félicien Gbato, chef de cabinet, représentant le ministre de l’Integration Africaine et des Ivoiriens de l’Exterieur, a soutenu que l’établissement de l’identité graphique va accompagner la commission de la CEDEAO. " Cela participera à une communication plus efficace et efficiente sur les initiatives sous régionales de la CEDEAO. Et tout ça, pour une atteinte optimale des objectifs de la Commission aux bénéfices des peuples" a-t-il fait savoir.



Depuis sa création en 1975, la Communauté Économique des Etats de l’Afrique de L’Ouest (CEDEAO) en tant qu’institution n’a jamais disposé d’une charte graphique, d’un document officiel qui définit les règles, normes et code de l’utilisation de son identité visuelle.



Cyprien K.