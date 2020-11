Renforcement des capacités des agents de la douane dans le cadre du projet de Modernisation des Administrations des Douanes de l’Afrique de l’Ouest - abamako.com

Renforcement des capacités des agents de la douane dans le cadre du projet de Modernisation des Administrations des Douanes de l'Afrique de l'Ouest Publié le jeudi 26 novembre 2020

© aBamako.com par Momo

Atelier de Formation sur le Projet MADAO,

Bamako, le 23 novembre 2020 le bureau de l'Aéroport avec l'appui de la Direction générales des Douanes, organise à Bamako dans le cadre du Projet MADAO une série de formation





Pour opérationnaliser la composante formation et développement des compétences, le bureau de l’Aéroport avec l’appui de la Direction générale des Douanes, organise à Bamako dans le cadre du Projet MADAO, depuis le lundi 23 novembre 2020 une série de formation qui concerne 94 agents y compris des femmes et est relative à 28 modules séquences en trois parties.



La formation permettra aux 94 agents dont des femmes, de renforcer leurs capacités en vue de développer les compétences au sein de leur administration et au-delà. Elle est centrée sur des domaines essentiels, que l’équipe projet a élaborés les outils de la stratégie gestion des ressources humaines de la direction générale des douanes. Ces outils sont le référentiel des compétences, le référentiel des emplois, le dictionnaire des compétences et les descriptifs des postes.



La formation qui se veut hautement interactive, sera basée sur une méthode d'apprentissage mixte, ce qui donnera l'occasion d’appliquer les nouvelles compétences à travers des exercices de groupe et des exercices de simulation.



Le directeur régional adjoint des Douanes du district de Bamako, lieutenant-colonel Diaguily Diakité, le directeur du Centre de formation et du Perfectionnement des Douanes, Abdel Kader Sangho, le président directeur général des Aéroports du Mali, le colonel Lassina Togola et le représentant du directeur général de l’Anac, Mamadou Silamakan Diop, soulignent l’importance de cette formation étalée en deux étapes et déclarent que, grâce au soutien de l’OMD, l’Administration douanière du Mali est désormais équipée pour des formations et déclarent que cette formation aura un impact sur les participants.