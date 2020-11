Inter-ligues de volley ball à Koulikoro: le sacre de l’AS 1008 logements - abamako.com

Inter-ligues de volley ball à Koulikoro: le sacre de l'AS 1008 logements Publié le mercredi 25 novembre 2020

© Autre presse par DR

Le tournoi inter-Ligue de Volley Ball à Koulikoro

Le tournoi inter-Ligue de la discipline a connu son épilogue le dimanche 22 novembre à Koulikoro avec le sacre de l’AS 1008-Logements face à l’Usfas Tweet

Le tournoi inter-Ligue de la discipline a connu son épilogue le dimanche 22 novembre à Koulikoro avec le sacre de l’AS 1008-Logements face à l’Usfas. Cette édition du tournoi inter-ligue de volley-ball réservé aux équipes masculines a regroupé 9 équipes.



Durant deux jours, soit du 20 au 22 novembre 2020, 9 équipes du pays, ont disputé 20 matches. Après la première journée éliminatoire avec 17 matches, les demi-finales ont opposé l’Usfas à l’AS Commune IV d’une part et d’autre part l’AS 1008 Logements à l’AS Commune V.

Les deux premières équipes à savoir : l’AS 1008 logements et l’Usfas éliminent respectivement les équipes des Communes IV et V par le même score 3 sets à 0. A Koulikoro, pour la finale, l’AS 1008 Logement en est face à l’Usfas.

Cette rencontre est une confrontation entre l’expérience des militaires et la jeunesse de 1008 Logements. D’entrée de jeu, les deux formations se tiennent à égalité et au finish, les jeunes de 1008 Logements l’emportent (25-23).



Au deuxième set, les jeunes étalent leurs talents à travers des contres, des smaches et des attaques placés. Ils arrivent à s’imposer (25-21).

Le troisième set, est celui de tous les mots.

Menés par 2 sets à 0, les expérimentés de l’Usfas, tentent de se réveiller et c’était sans compte avec l’engagement et la détermination de l’AS 1008 Logements. Les jeunes devancés dans le point, arriverons à rattraper les militaires et même les dépasser pour finalement gagner le match par 3 sets à 0, soit 25-23, 25-21 et 25-23.



Le maire de la Commune urbaine de Koulikoro, Bakoroba Kané a saisi cette occasion pour remercier la Fédération malienne de volley-ball pour le choix de sa région avant de prendre l’engagement que la municipalité de la Cité du Méguétan ferre tout pour une deuxième édition.

Délocaliser les tournois dans les différentes régions afin de développement la discipline tel est le crédo du président de la FMVB Dramane Dembélé et son équipe représentée par le 1er vice-président, le général de Brigade Kéba Sangaré. L’ancien international de la discipline, et membre du bureau fédéral, qui assurait la présidence de ce tournoi, était satisfait du bon déroulement de la compétition avant de remercier les équipes.



Ainsi, l’Usfas se contente de la 2è place et l’AS 1008 Logements gagne le tournoi inter-ligue de volley-ball dans la capitale du Méguétan.

Ce tournoi inter-ligue de Koulikoro, a eu lieu en présence des autorités régionales et des partenaires de la Fédération malienne de volley-ball qui sont Sotelma/Malitel, PMU-Mali à travers le Comité national olympique et sportif du Mali.



B.D.S avec le Cellule Com de la FMVB