Des Anglais pour apprendre aux maliens à organiser des élections! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Des Anglais pour apprendre aux maliens à organiser des élections! Publié le lundi 23 novembre 2020 | aBamako.com

© aBamako.com par AS

Premier tour des législatives: Ouverture des bureaux de vote

Bamako 29 mars 2020. A l`instar du couple présidentiel IBK, les Maliens ont voté ce jour leurs députés sur l`ensemble du territoire Tweet



Il a suffi qu'un obscure Institut débarque au Mali, pour que toute la République soit mise en état d'alerte maximu. Ce vendredi 20 novembre 2020, le Secrétaire Général adjoint de la Présidence de la République a réuni l'ensemble des structures impliquées dans les élections sous l'œil inquisiteur de #Tony_Blair Institut for Global Change! Ils étaient tous là au grand complet, comme de petits écoliers convoquée à une séance d'évaluation: Administration territoriale, Cour constitutionnelle, DGE. Même l'illégale #CENI a osé venir s'exhiber à ce cirque.

Une véritable honte pour ce pays où un soi-disant Tony Blair Institut for Global Change va jouer à l'expert électoral venant offrir des solutions clés en main.

Cet obscure Institut ne doit en fait son intrusion au Mali qu'à #Tiébilé_DRAME alors ministre des Affaires Étrangère et à ses souvenirs londoniens, dans les conditions les plus humiliantes pour notre pays.

Pour la petite histoire, cet Institut avait été sollicité à l'occasion du fameux DNI de IBK. Pour quoi faire? Pour élaborer les Termes de référence de ce rendez-vous inter-Malien!!!!! Tony Blair Institut for Global Change à réalisé une étude sur les TDR du DNI! De l'expertise étrangère rien que pour imposer aux Maliens comment organiser une concertation nationale.

Le Mali continue de subir la même honteuse trajectoire imprimée au pays par ses dirigeants qui pensent toujours que les solutions à nos problèmes doivent venir de l'étranger et de son expertise exogène.

Tony Blair Institut for Global Change va probablement proposer de nouveaux tripatouillages à notre législation électorale. Comme ceux bricolés par la même expertise exogène à la veille de la dernière présidentielle dont chacun a pu apprécier les ravages y compris pendant les législatives passées.

Pourquoi reproduire les mêmes recettes qui ont fait chuter l'ancien régime? Pour nous fabriquer un nouveau IBK?

Dr Brahima FOMBA

Enseignant-chercheur

USJP de Bamako