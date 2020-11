Renforcement des capacités des commissaires et le personnel technique de la CNDH sur la protection des droits humains des prévenus et accusés dans la procédure pénale - abamako.com

Bamako, le 24 Novembre 2020, l`Hôtel Salam a abrité le renforcement des capacités des commissaires et le personnel technique de la CNDH sur la protection des droits humains des prévenus et accusés dans la procédure pénale

La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) en partenariat avec L’Organisation Internationale pour le Développement du Droit (IDLO) organise du 24 au 26 Novembre 2020 à l’Hôtel Salam, un atelier de formation des membres de la CNDH et des acteurs de la société civile sur la protection des droits humains des prévenus et accusés dans la procédure pénale. La cérémonie d’ouverture de cet atelier était présidée par le Président de la CNDH, M.Aguibou BOUARE et le directeur du programme à l’IDLO au Mali, M.Jean Mutabesha,



Cet atelier, qui durera trois jours, traitera une thématique pertinente, a pour objectif de renforcer les capacités des commissaires et du personnel technique de la CNDH, pour une meilleure protection des droits des prévenus et des accusés dans la procédure pénale. En d’autres termes, il vise à outiller la CNDH, notamment dans sa mission, de monitoring des lieux de privation de liberté, laquelle constitue du reste l’une des principales missions assignées à la CNDH par son mandat légal. Cette formation contribuera aussi, à renforcer la CNDH dans ses activités de promotion des droits de l’Homme. Il faut noter qu’une quarantaine de personnes (agents et de la CNDH ou acteurs de la société civile) participent a cet atelier.



Le président de la CNDH, M. Aguibou BOUARE, dans son allocution a souligné que le présent atelier vient à point nommé car l’institution nationale des droits de l’Homme, dans le cadre de la lutte contre des violations et d’abus des droits de l’Homme, doit veiller à la protection des droits des personnes poursuivies et /ou privées de liberté.



Cette session de renforcement des capacités est le résultat d’un partenariat fort et prometteur, entre IDLO et la CNDH. Le partenariat entre la CNDH et l’IDLO, vise, conformément au Protocole d’Accord, à mettre en commun les efforts afin de réaliser les objectifs du projet d’appui intégré aux systèmes de justice pénale du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Il s’agit spécifiquement de:

- renforcer le contrôle et le suivi du travail des institutions de la chaine pénale;

- améliorer la coordination et collaboration entre la CNDH, les institutions de la chaine pénale, le barreau, les organisations de la société civile (OSC) et les médias ;

- renforcer les capacités de la CNDH à faire le suivi de la chaîne pénale et à mener des enquêtes par rapport au respect des droits de l’homme et autres droits des justiciables.



A l’issue de ces trois jours de formation, les participants maitriseront les concepts des droits de l’homme, leurs capacités seront renforcées sur les droits des prévenus, accusés et condamnés, l’évolution des droits des prévenus ou accusés de l’unité d’enquête à l’exécution de la peine pour les condamnés ; Ils seront imprégnés des délais de garde à vue et détention dans les lieux de privation de liberté ; les conditions dans lesquelles les détentions dans les lieux de privation de liberté doivent s’effectuer et apprendront à rédiger un rapport circonstancié.



Il faut rappeler que La Commission Nationale des Droits de l’Homme actuelle (CNDH) est une autorité administrative indépendante créée par la Loi N° 2016- 036 du 7 juillet 2016 suite aux recommandations fortes des Institutions Internationales des Droits de l’Homme. Pour mener en bien ses nombreuses tâches du nombre desquelles la lutte contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, la CNDH doit bénéficier de formations qui renforceront ses capacités à exécuter son mandat sacerdotal. Il sied de noter qu’elle a la possibilité de recevoir et d’examiner des plaintes individuelles ou collectives pour violation des droits de l’homme et la possibilité d’offrir une assistance juridique aux plaignants dont certains sont victimes d’abus lors des arrestations ou des instructions devant les unités d’enquête.



Fsanogo/abamako.com