Présumée saisie d’une quantité importante d’or des mains des soldats français Qui veut ternir l’image de la France ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présumée saisie d’une quantité importante d’or des mains des soldats français Qui veut ternir l’image de la France ? Publié le vendredi 27 novembre 2020 | La priorité

Tweet

Il n’est un secret pour aucun malien en général et les fans des réseaux sociaux la campagne de dénigrement contre la France au sujet de la saisie des tonnes d’or par la Douane Malienne.

Certes, nos soldats de l’économie ont fait un résultat remarquable avec le record de 54 milliards de FCFA. Mais cette information de dernière minute selon laquelle les douanes maliennes ont saisi une grande quantité d’or aux mains des soldats français au Mali est une fosse information.



D’après nos enquêtes,la douane malienne soutient n’être au courant de rien concernant la saisie de l’or aux mains des militaires français au nord du Mali. Loin de défendre la France, nos investigations révèlent que les plus hautes autorités concernées ne sont pas imprégnées de ladite information.



Au regard des images véhiculées sur les réseaux, le premier constat est que l’or est un produit fini, or le Mali ne dispose des matériaux pour bien traiter l’or et le mettre en bon état.



Toujours selon nos investigations, le ministère est immédiatement informé si une quantité importante est saisie par la douane.



A suivre !



Sery Diarra