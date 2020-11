La CCSC/PURN s’emmêle : Pour le respect des mesures barrière - abamako.com

La CCSC/PURN s'emmêle : Pour le respect des mesures barrière Publié le vendredi 27 novembre 2020 | Echos Medias

Au sujet de la lutte contre la pandémie de Covid-19, la Coalition citoyenne de la société civile pour la paix, l’unité et la réconciliation nationale au Mali (CCSC-PURN), a invitée la population de respecter les mesures barrières.









Le président de la CCSC-PURN, Ahmed Mohamed Ag Hamani, regrette que la pandémie de Covid-19 dans notre pays résultant, en grande partie du relâchement des mesures barrières édictées par les autorités.



L’ex-Premier ministre a lance un appel à la Société civile dans toutes ses composantes notamment les organisations professionnelles et religieuses, les femmes, les jeunes ainsi que les partis politiques à la prise de conscience des risques graves de la pandémie et donc au respect strict des mesures barrières.



Enfin la Coalition citoyenne invite les autorités nationales, régionales et locales à renforcer les mesures de protection. Il s’agit de la restauration du couvre-feu et l’instauration de sanctions appropriées à toute violation desdites mesures.



Filany Coulibaly



Source : Echos Medias