355 nouveaux cas de la maladie à Coronavirus ont été enregistrés du 16 au 22 novembre 2020 dans notre pays. Depuis la confirmation des premiers cas de COVID-19 dans notre pays, le nombre le plus élevé de nouveaux cas a été enregistré le mardi dernier avec 91 nouvelles contaminations.

Depuis une dizaine de jours, on assiste à une augmentation du nombre de nouveaux cas de la maladie à Coronavirus (COVID-19) dans notre pays. La preuve de cette augmentation est que le mardi 24 novembre 2020 les services de santé ont enregistré quatre-vingt-onze (91) nouveaux cas de COVID-19, dix (10) patient guéris et deux (2) décès. Ce chiffre de 91 constitue un record depuis la confirmation des premiers cas de la maladie à Coronavirus au Mali.



Selon un communiqué du ministère de la Santé et du Développement social en date du mercredi 25 novembre 2020, « la situation cumulée était de : 4461 cas positifs, 93 décès dans les centres de prise en charge et 55 dans la communauté, 3060 guéris, 1270 personnes-contact font l’objet d’un suivi quotidien.



L’augmentation du nombre de nouveaux de COVID-19 dans notre pays n’a pas épargné l’équipe nationale junior de football dont 15 membres ont été déclarés positifs à la maladie à Coronavirus lors de la coupe UFOA qui se joue présentement au Sénégal.



Afin de stopper l’expansion inquiétante de la pandémie au Mali, le département de la Santé et du Développement social multiplie les appels à l’observation des mesures barrières notamment le port du masque, le lavage des mains au savon, la distanciation sociale, l’utilisation du gel hydro alcoolique.



Moussa Doumbia