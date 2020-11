Caisse Malienne de Sécurité Sociale: Le paiement mobile des pensions, une des meilleures innovations stratégiques de la Dieminatou Sangaré - abamako.com

© Autre presse par DR

Caisse Malienne de Sécurité Sociale

Depuis un long moment, le paiement mobile des pensions hautement est apprécié par les retraités dans plusieurs régions du Mali à savoir les régions de Ségou, de Sikasso et Mopti etc. Aujourd’hui, grâce aux efforts de la directrice général Dieminatou sangaré, cette innovation stratégique est désormais effectif dans ces localités.



Engagée pour le bien- être de ses retraités et affiliés, Mme Diéminatou SANGARE, Directrice générale de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale ne compte pas s’arrêter en si bon chemin avec le projet de paiement mobil des pensions. Ainsi, après la région de Koulikoro, des missions d’enrôlement pour le paiement mobil de la CMSS ont mis le cap sur les régions de Sikasso, Ségou et Mopti.



Rappelons que le paiement mobil des pensions consiste à permettre aux personnes qui ont fait prévaloir leur droit à la retraite et dont la pension mensuelle ne dépasse pas cinquante Mille (50.000) F CFA, de recevoir leur pension via Orange Money. C’est pourquoi, la directrice générale de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS) poursuit ses efforts à l’endroit de ses pensionnés à travers le projet de paiement mobile de pensions.